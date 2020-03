Dünya Dışı Yaşama Dair İlk Kanıt Bulunmuş Olabilir

Dünya'ya düşen gök taşı üzerinde araştırmalar yapan bilim insanları, bilinmeyen türde protein keşfettiklerini dile getirdiler. Newatlas sitesinin haberine göre, araştırmacıların "hemolithin" adını verdiği proteinin demir ile lityum içerdiği belirtildi.

1990 yılında Cezayir'de bulunan ve Acfer 86 adı verilen gök taşı üzerinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, meteoritte keşfedilen hemolithinin büyük oranda glisinden oluştuğunu ve demir, oksijen ve lityum ile kaplanmış olduğunu ifade etti.

Dünya dışından gelen yaşamın ilk örneklerine ulaşmamız adına önemli bir adım olduğu dile getirilen Acfer 86, birçok farklı soruyu beraberinde getirdi. Canlı yaşamının temel taşlarından olan proteinin, bir gök taşının içerisinde yer alması, taşın geçtiği yerlerdeki hayata dair ipuçları taşıyor olabilirdi.

Araştırmacılardan Julie McGeoc, hemolithinin hayatın devam etmesinde önemli rol oynayan suyun, oksijen ve hidrojen olarak bileşenlerine ayrılmasında etkili olabileceğini ileri sürdü. McGeoc, "Doğrulanırsa yaşama öncülük eden biyokimyasal bir enerji kaynağı olabilir" dedi. McGeoc, sonuçların doğruluğunun teyit edilmesi için bilim insanlarına konuyla ilgili araştırma yapmaları tavsiyesinde bulundu.

