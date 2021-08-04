Dünya'nın Dönüş Hızı Yavaşladı: Tehlikeli mi?

Dünya'nın dönüş hızının yavaşlaması ile oksijen seviyesi arttı. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önceki oluşumundan bu yana Dünya'nın dönüşü yavaşlıyor ve bunun sonucunda günler giderek uzuyor.

Geçtiğimiz gün Nature Geoscience'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre Dünya'nın dönüş hızının yavaşlaması, atmosferin oksijen açısından ne kadar zengin olduğuna katkıda bulunmuş olabilir.

Çalışmada yazar olarak yer alan Michigan Üniversitesinden mikrobiyolog Gregory Dick basına verdiği demeçte, "Yer bilimlerinde kalıcı bir soru, Dünya atmosferinin oksijenini nasıl aldığı ve bu oksijenlenme gerçekleştiğinde hangi faktörlerin kontrol edildiği olmuştur." dedi.

Araştırmacılar, Dünya'nın yavaşlayan dönüş döngüsüne baktılar ve ilginç cevaplar buldular. Örneğin Ay yeni oluştuğunda, bugün bildiğimiz 24 saatlik günlerin aksine, Dünya'daki günler sadece beş saat uzunluğundaydı. Dünya'nın dönüşündeki yavaşlama, günlerin uzamasına neden oldu ve bu da atmosferde daha fazla oksijenin bulunmasına yardım etti.

Dünya'nın dönüş hızının yavaşlaması ile oksijen seviyesi arttı

Almanya'daki Leibniz Tropikal Deniz Araştırmaları Merkezinden bir deniz bilimcisi olan Arjun Chennu, "Çok farklı ölçeklerde işleyen fizik yasalarını birbirine bağlıyoruz ve gün uzunluğu ile yerde yaşayan mikroplar tarafından ne kadar oksijen salınabileceği arasında temel bir bağlantı olduğunu gösteriyoruz." dedi.

Bilim adamları, bu oksidasyonu siyanobakteriler (mavi-yeşil algler) tarafından fotosentez sürecine bağladı. Ancak yeni araştırma, Dünya'daki günlerin uzunluğunun da atmosferimizi oksijen açısından zengin hale getirmede rol oynamış olabileceğini gösteriyor.

Gregory Dick, "Araştırmamız, Dünya'nın dönme hızının -başka bir deyişle gün uzunluğunun- Dünya'nın oksijenlenme düzeni ve zamanlaması üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini öne sürüyor." ifadelerini kullandı.

Bulgular ayrıca Dünya'nın dönüşünün neden yavaşladığı sorusunu da gündeme getiriyor. Ay'ın gezegen üzerinde yer çekimi kuvvetine sahip olduğunu biliyoruz ve uzun süredir Dünya'dan uzaklaşıyor. Bu, Dünya'nın dönüşünü yavaşlatıyor ve ortaya çıkan kanıtlar, bu olay gerçekleşirken yüzyılda 1.8 milisaniye yavaşladığımızı gösteriyor.

Yaklaşık 4,6 milyar yıl önce Dünya'nın atmosferi esas olarak hidrojen sülfür, metan ve karbondioksitten oluşuyordu. Ardından yaklaşık 2,4 milyar yıl önce oluşan Büyük Oksidasyon Olayı, gezegenin atmosferinde oksijen birikmesine yol açtı ve oksijen, 400 milyon yıl önce stabilize olana kadar istikrarlı bir şekilde genişleyerek şu anda sahip olduğumuz seviyeye ulaştı.