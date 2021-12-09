Dünya Eşitsizlik Raporu Yayınlandı: Türkiye Ne Durumda?

Dünya genelindeki yüzlerce ekonomist ve sosyal bilimci tarafından hazırlanan Dünya Eşitsizlik Raporu 2022 herkese açık bir şekilde yayınlandı. Dünya genelinde gelir dağılımının eşitsizliğini inceleyen rapor, ülkemiz hakkında da bazı dikkat çekici verilere ev sahipliği yapıyor.

Dünya Eşitsizlik Raporu 2022 Yayınlandı

Finansal eşitsizlik on yıllar boyunca giderek daha ciddi bir sorun haline gelmeye devam ederken, yeni bir rapor gezegenimizdeki en zengin insan ile en fakir insan arasındaki uçurumu daha yakından inceledi. Bu kapsamda finansal eşitsizlik, son dönemlerde hızlı bir şekilde artmaya devam etti.

Dünya Eşitsizlik Raporu tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda Türkiye'de bir yetişkinin yıllık ortalama kazancı 85.000 TL olarak belirlendi. En zengin %10'luk dilime giren kişilerin yıllık ortalama geliri 463.020 TL olurken, en yoksul %50'lik dilime giren kişilerin yıllık ortalama geliri 20.260 TL oldu. Bu da, arada neredeyse 23 kat fark olduğunu gösteriyor.

Raporda gelir ve servet eşitsizliğinin Türkiye'de de artarak devam bir sorun olduğu vurgulanırken, son üç yıldaki ekonomik yavaşlamanın tüm nüfus gruplarında gelir azalmasına neden olduğu belirtildi.

Yine ülkemizdeki veriler ışığında en zengin %10'luk dilime girenler, tüm gelirin %54,5 oranındaki kısmını alıyor. Buna karşın en yoksul %50'lik dilim tüm gelirin yalnızca %12'lik kısmını elde ediyor. Başka bir deyişle ülkenin onda birlik kısmı tüm gelirin yarısını alırken, ülkenin yarısı tüm gelirin onda birlik kısmını alıyor.

Ülkemizdeki en zengin %10'luk dilime giren kısım tüm milli servetin %67'sine sahip. Ortada yer alan %40, tüm milli servetin %29'una sahipken, en yoksul %50'lik dilim ise milli servetin yalnızca %4'üne sahip. Başka bir deyişle ülkenin alttaki yarısı, tüm milli servetin yalnızca %4'üne sahip. Bu kişilerin elinde bulundurduğu ortalama servet 8.910 TL'den daha az.

Peki siz yayınlanan bu rapor hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce finansal eşitsizlik önümüzdeki senelerde nasıl bir ivme izleyecek? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.