Dünya Etrafında Uçan Gizemli Nesnenin Ne Olduğu Tespit Edildi

Asteroid 2020 SO olarak adlandırılan nesnenin ne olduğu merak edilmekteydi. Dünya çevresinde uçan gizemli nesnenin ne olduğu ortaya çıktı.

Dünya Çervesinde Uçan Gizemli Nesne Ne?

Eylül ayında bir nesnenin Dünya'ya doğru gittiğine dair haberler dolaşmaya başlamıştı. Kimsenin nesnenin gerçekte ne olduğunu bilmemekteydi. Bazı bilim adamları farklı açıklamalar yaptıla. BGR.com'un aktardığı habere göre, başlangıçta Asteroid 2020 SO olarak adlandırılan Dünya'ya yakın nesnenin muhtemelen insan yapımı olduğu ortaya çıktı.

Gizemli nesnenin 1960'larda fırlatılan çok eski bir roketin kalıntıları olduğuna inanılıyor. Gizemli nesnenin Dünya'nın yanından geçerken çekilen görüntüleri gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya yardımcı oldu ve bize bir kez daha insanların nereye giderse gitsin çöpü bırakma alışkanlığı olduğunu hatırlattı.

Sanal Teleskop Projesi ile çalışan araştırmacılar, nesneyi gezegenimize yaklaşırken izlemek için canlı bir akış etkinliği düzenlediler. Yüksek güçlü donanım, uzayda dolaşırken parlak noktaya kilitlenebildi ve projenin kurucusu astrofizikçi Gianluca Masi, gizemli nesnenin olası NASA donanımı parçası olduğunu belirtti.

Bilim adamları, nesnenin bir süredir gerçekten bir asteroit olamayacağından şüphelenmişti. Bu, nesnenin Dünya'nınkine çok benzer bir Güneş merkezli yörüngeye sahip olduğu gerçeğine dayanıyordu ve 2020 SO'nun düşük hızının, aslında Güneş'in etrafında uçan bir hurda parçası olduğuna dair daha fazla ipucu sundu.

Gizemli nesnenin Eylül 1966'da fırlatılan bir Centaur güçlendirici olduğu düşünülüyor. Bu, Ay'ın yüzeyine bir ay iniş aracı göndermesi beklenen Surveyor 2 görevinin bir parçasıydı. Ne yazık ki, uzay aracı kontrolünü kaybetti ve sonuç olarak görev başarısız oldu, ancak roket güçlendirici uzay boşluğunda dolaşmaya devam ediyor.