Dünya Facebook'a Savaş Açtı

Facebook'un yaşadığı güven kaybı, "Facebook'u Sil Kampanyası"nın yanı sıra miyar dolarlık hisse kayıplarına sebep olmuştu. Bu kadarla da sınırlı kalmadı, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği sosyal medya devine hukuki savaş başlattı.

Facebook'un ABD seçim sürecinde milyonlarca kullanıcısının blgisini bir veri firmasına sattığı ve yine İngiltere'nin Avrupa Birliği referandum sürecinde kullanıcıların özel bilgilerini onları etkilemek için kullandığı ortaya çıkınca ortalık fena karıştı. Avrupa Parlementosu konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını duyururken, İngiltere Bilgi Komisyonu ve ABD Federal Ticaret Komisyonu'da benzer soruşturmalar başlattılar.

Hal böyle olunca, Facebook'un kullanıcı ve borsada değer kaybı dışında, sonuçlanan davalar sonrası 40 milyar dolardan fazla maddi kaybının olabileceği düşünülüyor. Olayların ilk duyulduğu günden bugüne 7 milyar dolar servet kaybeden Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, Avrupa Parlementosu'nda konuşmak üzere davet edildi. Konu hakkında açıklama yapan Parlemento Başkanı Antonio Tajani, kişisel verilerin kullanımına dair bu iddiaların detaylı şekilde araştırılacağını belirtti.

Konuyla ilgili tepkiler yalnızca hukuki alanda sürmüyor. Whatsapp'ın kurucusu da Facebook'u silin kampanyasına destek verdiğini açıklamış, diğer sosyal medya mecralarından ilgili kampanyaya destek çığ gibi büyümüştü. Bu tepkilerin sonu ne olacak, parlementolar sosyal medya devi hakkında nasıl karara varacaklar merakla bekliyoruz.

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