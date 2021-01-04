Dünya Genelinde Uygulanan İlginç Koronavirüs Yasakları

Dünya genelinde koronavirüs salgının yayılmasının ardından tüm ülkeler önlemler aldı ve yeni yasaklar getirdi. Alınan bazı yasaklar ise ilginç bulunuyor. Dünya genelinde uygulanan sıradışı koronavirüs yasaklarını bir araya getirdik.

Dünya Genelinde Alınan İlginç Koronavirüs Yasakları ve Önlemleri

Sputnik'in aktardığı habere göre dünya genelinde uygulanan sıradışı koronavirüs yasakları ve önlemleri şu şekilde:

Türkiye'de ve Güney Afrika'da koronavirüs vakalarının artması üzerine getirilen kısıtlamalarda alkol satışları yasaklandı. Tayland ve Hindistan'da da alkol kısıtlaması getirildi.

Panama'da cinsiyete göre yasak uygulanıyor. Kadınlar ve erkekler belirlenen günlerde sokağa çıkabiliyor. Bazı günler ise tam sokağa çıkma yasağı yapılıyor.

Kolombiya’da kimlik numarasına göre sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kimlik numarası 0, 7 ve 4 ile bitenler Pazartesi, 1, 8 ve 5 ile bitenler Salı dışarı çıkabiliyor.

New York Sağlık Departmanı bir belge yayınladı. Seks ve Kovid isimli belgede vatandaşlara pandemi döneminde cinsel ilişki tavsiyeleri veriliyor.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, halkına koronavirüsle mücadele için üzerlik otu tavsiyesini verdi.

İsveç sürü bağışıklığı stratejisi uyguladı ancak başarılı olamadı. Rapora göre sürü bağışıklığı stratejisi uygulayan İsveç başarısız oldu.

İsrail'de maskelere sakal ayarı: Ultra Ortodoks Yahudileri geleneksel sakallarının maske içerisine nasıl sığacağını merak ediyordu. Maskelerin sakallara göre ayarlanması talimatı verildi ve çeşitli boyutlarda maskeler üretilmeye başlandı.

Sırbistan, köpekleri yürüyüşe çıkarma saati koydu. Bu karara tepki geldi ve kaldırıldı.

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BioNTech Aşısı Mutasyona Uğrayan Koronavirüse Karşı Etkili mi?

BioNTech aşısı mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili mi? Prof. Dr. Uğur Şahin, tüm dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladı.

Prof. Dr. Şahin, ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının mutasyona uğrayan COVID-19’a karşı da koruma sağlayacağına inandığını belirtti. Geliştirdikleri aşının mutasyonlu virüs üzerindeki etkisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şahin, yaptığı açıklamada, "Aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettik. Aşının sağladığı bağışıklık tepkisi, her virüs varyasyonunu etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.