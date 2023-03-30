Dünya Genelinde Elektrikli Araç Satışları %70 Arttı! Peki Türkiye'de Durum Ne?

PwC ve strateji danışmanlığı grubu Strategy&, dünya genelindeki bataryalı elektrikli araç (BEV) satışlarına ilişkin bir rapor yayınladı. Rapor, ABD, Avrupa, Çin, Japonya, Güney Kore ve Türkiye gibi birçok ülke pazarından derlenen verileri yansıtıyor. Elektrikli araçlara olan tüketici ilgisinin hâlâ yüksek seviyede olduğunu gösteren rapora göre jeopolitik gerginlikler ve yüksek enerji fiyatları bile bu eğilimi değiştiremedi. 2022 yılında dünya çapındaki BEV satışları yıllık bazda %70 artarak rekor bir seviyeye ulaştı.

Türkiye'de BEV satışları %172 artış kaydederken, PHEV satışları da yıllık bazda %15 artarak 1.000 adede ulaştı. HEV satışları ise yıl boyunca elektrikli araçlar içinde en büyük paya sahip oldu ve toplam pazarın %8'ini oluşturdu. Bu veriler, Türkiye'nin de elektrikli araç pazarındaki yükselişte önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Tüm Dünyada Elektrikli Araç Satışları Yükselişte

ABD'de bataryalı elektrikli araç satışları %92 artarken, güç aktarım mekanizması satışları %8 azaldı. Çin'de ise satışlar %85 artarak yine önemli bir yükseliş kaydetti. Avrupa'da ise satışlar Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi en büyük beş pazarda bir önceki yıla kıyasla %28 büyüdü. Almanya ve İngiltere'de satışlar özellikle yüksek artış kaydetti. İsveç de Avrupa'daki diğer pazarlar grubunda %66 ile en yüksek artış oranına ulaştı. Japonya'da ise hibrit araçlar neredeyse tamamını domine ederken, bataryalı elektrikli araç satışları yalnızca 32 bin adette kaldı.

Rapor ayrıca orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) yeni ve cazip modellere yaptığı yatırımlar, devlet teşvikleri ve gelişen şarj altyapısının elektrikli araç pazarının büyümesine etki ettiğini gösteriyor. Bu yatırımlar ve teşvikler, daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir gelecek için atılan önemli adımlar arasında yer alıyor. Elektrikli araçlar, toplam sahip olma maliyeti bakımından içten yanmalı araçları geride bırakarak, daha da cazip hâle geliyorlar.

Sonuç olarak PwC ve Strategy&'ın yayınladığı bu rapor, dünya genelindeki elektrikli araç pazarında yaşanan büyük yükselişin ve tüketicilerin çevre dostu araçlara olan ilgisinin artarak devam ettiğinin işareti olarak görülüyor. Bu trendin devam etmesi, daha sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olacak.