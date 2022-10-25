Dünya Genelinde WhatsApp Çöktü: Bağlantı Ne Zaman Gelecek?

Yaklaşık 2 saattir WhatsApp üzerinden mesaj gönderilemiyor. Dünyanın hemen hemen her noktasında yaşanan global kesinti; ABD, Kanada, İngiltere ve İtalya gibi Avrupa ülkelerini de kapsıyor.

Sorun şu an için sadece mobilde değil web kullanımı da etkiliyor. Mesaj gönderme ve bağlantı kurma aşamasında herhangi bir sonuç alınamıyor. Mobili web'e bağlamak istediğiniz noktada ise QR kodu yükleme modunda kalıyor.

Meta, Engadget'a yaptığı açıklamada şunları belirtiyor: "Bazı kişilerin şu anda mesaj göndermekte sorun yaşadığının farkındayız ve WhatsApp'ı mümkün olduğunca çabuk herkes için geri yüklemek için çalışıyoruz."

Hangi Ülkelerde Kesinti Yaşanıyor

Türkiye

İtalya

İngiltere

Japonya

Malezya

Hindistan

ABD

Kanada

Bunların haricinde pek çok Avrupa ve Asya ülkeleri de kesinti sorununu yaşıyor. Kesintiden Instagram ve Facebook etkilenmemiş görünüyor.