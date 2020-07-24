Dünya Göktaşı Yağmurları İle Bombalandı: 800 Milyon Yıllık Tarih

Uzun bir geçmişe sahip olan Dünya, göktaşı yağmurları hakkında ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor. Ay yüzeyine baktığınızda çok rahat bir şekilde görebileceğiniz göktaşı bombardımanları aslında sadece Ay için gerçekleşmedi. 800 milyon yıl önce benzer bir kaderi gezegenimiz de yaşadı.

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ilginç sonuçlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle de Ay yüzeyi hakkında yapılan bütün çalışmalar, Dünya ile ilgili de bazı ipuçları veriyor. Dinazorların da yok olmasına neden olan krater bombardımanları aslında 800 milyon yıl önce başladı. Bu yeni veriler muhtemelen uzay çalışmaları alanında önemli bir çığır açacak. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Dünya göktaşı yağmurları ile büyük sorunlar yaşadı

Araştırmacılar tarafından yapılan bütün çalışmalar, yeni bir makalede ortaya çıktı. Dünya ile ilgili asteroid etkilerini ve bunların tarihlerini belirlemek son derece zordur. Bu nedenle bilim insanları çok daha farklı metodlar denemek zorunda kaldı.

Bu makaleye göre, göktaşlarının anlaşılması ve kraterlerin izlerinin silinmesi çok büyük bir çaba gerektiriyordu. Ancak Ay yüzeyinde yapılan çalışmalar, aslında dünya hakkında da önemli ipuçları sundu. Araştırmacılar, “Copernicus kraterinden ejektanın radyometrik yaşları ve çeşitli Apollo iniş alanlarından gelen darbeli cam küreler göz önüne alındığında, ay boyunca yaklaşık 800 Ma'da sporadik meteoroid bombardımanının meydana geldiği sonucuna vardık.” ifadelerine yer verdi.

Özellikle de dinazorların ve diğer devasa varlıkların göktaşları nedeniyle yok olduğunun en önemli kanıtı bu araştırma diyebiliriz. Muhtemelen daha başka birçok canlı türü bu tür geniş çaplı asteroitler yüzünden yok oldu. Sizce göktaşları daha başka ne tür etkiler oluşturmuş olabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.