Dünyanın Nüfusunun Kaçı İklim Değişikliğinin Etkilerine Maruz Kalıyor?

On binlerce bilimsel çalışmanın analizine göre iklim değişiklinin etkilerine dünya nüfusunun oldukça büyük bir kısmı maruz kalıyor olabilir. Araştırma kapsamında 1951 ile 2018 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmaların taranması için makine öğreniminden yararlanıldı.

Dünya nüfusunun yüzde 85'inin iklim değişikliğinden etkileniyor olabileceğini ortaya çıkaran bu çalışmanın sonucunda söz konusu değişikliğin dünya üzerindeki olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren 100 bin makale bulundu.

Çalışma yazarı Max Callaghan, AFP'ye yapmış olduğu bir açıklamada, "İklim değişikliğinin tüm kıtaları ve tüm sistemleri etkilediği ile ilgili çok güçlü kanıtlarımız var" ifadelerini kullandı. Callaghan, açıklamasına ayrıca bu etkilerin tam olarak nasıl hissedildiğini gösteren kanıtların da olduğunu belirtti.

İklim Değişikliğinin Etkileri Sanıldığından Çok Daha Yaygın

Araştırmacılar, iklim ile ilgili çalışmaları tespit etmek için makine öğrenimini kullandı. Bu kapsamda düzensiz kelebek göçünden ısıya bağlı insan vefatına ve bitki örtüsünün dağılışını etkileyen değişikliklere kadar pek çok konuda makalenin yer aldığı bir liste oluşturuldu.

Çalışmada küresel ısınma ile pek çok kez doğrudan bağlantı saptandı. Çalışmalardan elde edilen konum verileri kullanılarak dünya bölgelere göre bölündü ve ileri sürülen iklim etkileri, sıcaklık ve yağışta iklim kaynaklı değişikliklerin meydana geldiği bölgelerle eşleştirildi ve bunun sonucu da haritaya yansıtıldı.

Her bölümün doğal değişkenlik sınırlarının dışında kalıp kalmadığı yani anormal bir şekilde soğuyup soğumadığı, ısınıp ısınmadığı, kuru olup olmadığı, yağış alıp almadığı sorgulandı. Dünya nüfusunun yüzde 85'ine ev sahipliği yapan Dünya'nın yüzde 80'inin küresel ısınma sebebiyle sıcaklık ve yağış değişikliklerine uğradığı tespit edildi.

Callaghan, çok sayıda araştırma olmasının insan eylemlerinden kaynaklı iklim değişikliği ile bağlantılı bütün çalışmaları tek tek tanımlamayı olanaksız hale getirdiğini belirterek ilk BM iklim değerlendirme raporunda sadece bir araştırma ekibinin iklim biliminin tamamını okuyabildiğini fakat şu anda bunu yapmak için milyonlarca araştırmacının gerektiğini ifade etti.

Callaghan, makine öğrenimi tekniğinin artık çok sayıda çalışmayı analiz etmeye çalışan kişi veya kişilere yardımcı olabileceğini ancak bunun asla insan analizinin yerini tutamayacağını da sözlerine ekledi.

İklim değişikliğinin etkilerine daha detaylı bir bakış atma fırsatı sunan çalışma, Nature Climate Change'de yayımlandı.