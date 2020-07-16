Dünyada Koronavirüs Ne Durumda? İşte Koronavirüs Tablosu

Birkaç aydır dünya genelinde devam eden normalleşme süreci Koronavirüs için yeniden fırsat oluşturdu. Avrupa'da, Afrika'da ve Asya'da normalleşmeyle vaka sayısı artıyorken Koronavirüsten ne zaman kurtulacağımız belirsizliğini koruyor. Peki, dünyada genelinde koronavirüs ne durumda?

Avrupa'da Koronavirüs Ne Durumda?

COVID-19'un yayılmasından bu yana en zor şartları yaşayan İspanya normalleşme sonrası yeniden ağır vakalarla karşı karşıya. Ülkede Katalan bölgesinin yönetimi çeşitli şehirlere sokağa çıkma yasağı getiriyorken insanlar sadece işe gitmek, gıda ve ilaç temin etmek için dışarı çıkabiliyor.

Yine İngiltere'nin Leicester kentinde 2 haftalık sokağa çıkma yasağı gündemde ve Portekiz'in başkent Lizbon'da da vaka sayısının artmasından dolayı yaklaşık 2 hafta boyunca sokağa çıkmak yasak olacak.

Asya'da Koronavirüs Ne Durumda?

Hindistan’da birkaç eyalette 15 günlük sokağa çıkma yasağı getirilirken 13 milyondan fazla insanın bu yasaktan etkileneceği aktarıldı. Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkelerde ise vaka sayısı normal seyir göstermesine rağmen çeşitli günlerde sokağa çıkma yasağı getirilebiliyor.

Tüm bu ülkelere rağmen İran'da yasakların yeniden getirildiğini belirtelim. Karantina dönemindeki sıkı tedbirleri uygulayan İran, maske ve tıbbi ekipman konusunda zor günler geçiriyor.

Amerika'da Koronavirüs Ne Durumda?

Çin'de ortaya çıkmasından sonra virüsün merkezi haline gelen ABD, henüz normalleşmeyi istediği seviyede uygulayamıyor. Kaliforniya'da yasaklar yeniden tartışma konusu haline gelmişken spor salonları, AVM’ler ve kuaförlerle birlikte diğer işletmeler de kapatıldı.

Afrika'da Koronavirüs Ne Durumda?

Fas'ın 1 milyon olan Tangier kentinde 13 Temmuz’dan beri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Madagaskar'ın başkenti Antananarivo’da 20 Temmuz’a kadar sokağa çıkma yasağı gündemde iken Güney Afrika'da da geceleri sokağa çıkma yasağı konuldu.