Dünya Nezaket Endeksi'nde Ortalamanın Gerisinde Kaldık

İnternette zaman zaman hoş olmayan durumlarla karşılaşabiliyoruz. İnternette yaşanan olumsuz durumlarla ilgili olarak Microsoft’un Güvenli İnternet Günü kapsamında 25 ülkede yaptığı Dijital Nezaket Araştırması’na göre Dijital Nezaket Endeksi’nde Türkiye 16. sırada yer alıyor.

Microsoft’un yaptığı Dijital Nezaket Araştırması’nda online davranışlar ve etkileşimler hakkında 25 ülkede yaşayan internet kullanıcılarının tutum ve algıları incelendi. Araştırmada yer alan 25 ülke arasından Türkiye dünya ortalamasının gerisinde kalarak 16. sırada yer aldı. Türkiye’de online tehdide istenmeyen iletişim, nefret söylemi, trolleme ve cinsel içerikli mesajlar ile en çok Y kuşağının maruz kaldığı ortaya çıktı.

Dünya geneline bakıldığında online tehdide maruz kalma oranı yüzde 70 iken Türkiye’de bu oran yüzde 75’e kadar çıkıyor. Online tehditlere maruz kalan kullanıcıların açıklamalarına göre bu kişiler, genellikle tanıdıkları tarafından tehdit ediliyor. Tehditler en çok sosyal medyada yaşanırken ülkemizde insanlar yüzde 39 politik söylem, yüzde 34 cinsel kimlik, yüzde 34 cinsel yönelim, yüzde 32 dini söylem, yüzde 29 dış görünüş konularında tehditlere maruz kalıyor. Bu tehditler arasında en rahatsız edici bulunanı ise yüzde 82 oran ile kişisel itibarın zedelenmesi oluyor.

Online Tehdide En Çok Y Kuşağı Maruz Kalıyor

Online tehditlere maruz kalan yaş gruplarına bakıldığında yüzde 85’lik bir oran ile en çok tehdide maruz kalan kesimin Y kuşağı olduğu görülüyor. Ardından yüzde 79 ile X Kuşağı ve yüzde 60 ile Baby Boomers kuşağı geliyor. Online tehditlerin cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında genç kızların kendilerini tehditlere karşı daha açık hissettiği görülüyor. Ayrıca gençlerin yüzde 54’ü ailelerinin kendileri hakkında sosyal medyada paylaşım yapmalarından rahatsızlık duyuyor.

Güvenli İnternetin 4 Kuralı

Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı ise Türkiye’nin endekste 16. sırada yer almasıyla ilgili olarak Türkiye’nin bu konuda kendini geliştirebileceğini ifade etti. Güvenli internet kullanımı için önerilerde bulunan Kundakçı açıklamalarında empati kurmanın, farklılıkları kabul etmenin, fikir ayrılığında düşünerek hareket etmenin ve tehdit durumunda yardım istemenin önemli olduğunu vurguladı.