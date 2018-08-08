Dünya’nın 750 Milyon Yıl Önce Uzaydan Nasıl Göründüğüne Bakın

Tarih öncesinin efsane canlıları dinozarların hüküm sürdüğü Dünya’nın uzaydan nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Bir internet sitesi, gezegenimizin 370 milyon yıl önce neye benzediğini 3D modelleme ile gözler önüne serdi.

İnsanlar Dünya’ya ayak basmadan önce yaşamış olan ve günümüzden tam 65 milyon yıl önce yok olan dinozorlar, şüphesiz tarihin en esrarengiz yaratıklarından birisi. İlk kez 19. yüzyılın ortalarında yaşayan İngiliz doğa bilimci Sir Richard Owen’ın çalışmalar ile gün yüzüne çıkan bu hayvanlar, Yunanca “deinos” (korkunç), “saurus” (kertenkele) anlamına gelen iki sözcüğün birleşiminden oluşmuş Dinosauria (Dinozor) ismiyle adlandırdı.

3D etkileşimli bir web sitesi olan Ancient Earth Globe, dinozorların hüküm sürdüğü bir çağda gezegenimizin uzaydan nasıl göründüğünü ortaya koydu. Yapılan ilginç çalışma, Dünya’nın 750 milyon yıl öncesinden günümüze kadar nasıl bir evrim geçirdiğini gösteriyor.

Söz konusu internet sitesine girdiğinizde, Dünya’yı yavaşça dönerken görüyorsunuz. Kara ve okyanuslar üzerindeki ayrıntıları daha yakından incelemek isterseniz modeli yaklaştırabiliyorsunuz. Ayrıca daha net bir görünüm için atmosferdeki bulutları kaldırmak için de bir seçenek bulunuyor.

Ne yazık ki bu interaktif dünya ile o zamanlarda suda veya karada yaşayan canlılara bakma şansına sahip değiliz. Fakat site, bir zaman dilimi seçtiğinizde o döneme ait çeşitli bilgi kartları sunuyor. Örneğin, dinozorların yok olmasına neden olan asteroidlerin gezegene çarpmasından sonraki döneme ışık tutabilirsiniz.

Dünya’nın milyonlarca yıl önce nasıl göründüğünü görmek gerçekten inanılmaz. Buraya tıklayarak siz de bu harika deneyimi yaşayabilirsiniz.