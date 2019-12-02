Dünya'nın Dönüşü Bir Saniye için Durursa Ne Olur?

Dünya kendi etrafında 1,670 km / saat (ekvatorda) hızla dönüyor. Peki bir saniye için de olsa durması hangi sonuçlara yol açar? Astrofizikçi Neil deGrasse Tyson bu konuda merak edilenleri cevapladı.

Dünya'nın Durması Nelere Yol Açar?

Dünya'nın aniden durmasının nelere yol açacağını açıklayan Neil deGrasse Tyson, bunu çok kötü bir araba kazası sırasında emniyet kemeri takmamaya benzetti. Tyson'a göre böyle bir durum herkesin feci bir şekilde ölmesi ile sonuçlanır.

Az önce de belirttiğimiz gibi Dünya oldukça yüksek hızlarla kendi etrafında döner. Canlılar rotasyonun bu etkilerini hissetmez çünkü gezegenle birlikte dönerler. Dünya içerisindeki her şey gezegenle birlikte döndüğü için olası bir duruş çok feci sonuçlara yol açar.

Tyson'a göre gezegenin bir anda durması, herkesin ve her şeyin dönüş yönüne doğru savrulması ile sonuçlanır. "Bu bir felaket olurdu." diyen Tyson, "Dünya'nın aniden durması sonucunda doğu yönüne doğru saatte 800 mil hızla yuvarlanırdınız." diye ekledi.