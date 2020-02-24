Dünya'nın Düz Olduğunu Kanıtlamaya Çalışırken Hayatını Kaybetti

Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak isterken hayatını kaybeden Mike Hughes, aşırı düşencelerin hayatımıza kastedebileceğini bir kez daha gösterdi. Düz Dünya Derneği üyelerinden olan Mad Mike Hughes, evinde geliştirdiği buhar gücüyle çalışan roketi içerisinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Mad (Deli) Mike Hughes'in çabaları, yaklaşık üç yıl önce başlamıştı. Kendi roketiyle gökyüzüne çıkarak, Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak isteyen Mike, üç yıl önce yaptığı ilk denemesinde Dünya'nın düz olduğunu kanıtlayamamıştı. Çalışmalarına yılmadan devam eden Mike Hughes, iki yıl kadar önce yine aynı roketi ile kaza geçirerek hastanelik olmuştu.

Kendi gibi düşünenlerden topladığı paralarla buhar gücüyle çalışan roket yapan Mad Mike Hughes, gördüğünüz üzere roketlerin petrol türevi yakıtlarla çalışması gerektiğine de inanmıyordu. Yer çekimini yenmek için gerekli olan itme kuvvetine buhar motoruyla ulaşılabileceğine inan çılgın adam, kendi kendine böylesine bir roket de geliştirmişti.

İlk olarak 2018 yılında Birleşik Devletler Federal Havacılık Kurumundan gerekli izinleri zar zor alarak roketini uçuran Mad Mike Hughes'in asıl amacı Dünya'nın düz olduğunu kendi gözleriyle görmekti. Mike ve onun gibi düşünenler, NASA başta olmak üzere dünyadaki tüm uzay kurumlarının kendilerine yalan söylediklerine inanıyordu. Onlara göre bütün bu kurumlar bir araya gelmiş ve gezegenimizin geoid olmadığına dair propaganda yürütüyorlardı. Hatta Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri bile bu konuda birlikte çalışıyorlardı.

Düz Dünya'cı hayatını kaybetti

Uçağa binerek önemli yüksekliklere çıkabileceğinden habersiz olsa gerek, Mad Mike Hughes isimli bu çılgın adam kendi roketini geliştirme çabasına girmişti. 64 yaşındaki Mike, Barstow, Kaliforniya'daki 247. Otoyol bölgesine yerleştirdiği roketini, geçtiğimiz hafta sonu ateşledi. Belirli bir mesafeye çıktıktan sonra irtifa kaybetmeye başlayan roket, ansızın yere çakıldı.

Kendi geliştirdiği roketi ile 100 kilometre yukarıya, yani atmosferin bittiği noktaya çıkmak isteyen Mike, böylece Dünya'nın şeklini kendi gözleriyle görebilecekti. 2018 yılında sadece 1,800 feet yüksekliğe kadar çıkabilen talihsiz adam, toplamda 5,000 feet kadar yükselmek zorundaydı.

Cumartesi günü yaptığı deneme, aynı zamanda Discovery Channel tarafından hazırlanan "Ev Yapımı Astronot" isimli belgesel için kayıt altına alınıyordu. Roketini ateşleyen Mike, buhar gücüyle belirli bir yükseliğe eriştikten sonra talihsiz anlar yaşadı ve kontrolsüz şekilde yere çakıldı.

Videonun yayınlandığı anlarda Mike'ın yaşamını kaybedip kaybetmediğine dair detaylar paylaşılmazken, sonrasında yapılan açıklamalarda Deli Mike Hughes olarak bilinen Düz Dünya meraklısı kişinin, aramızdan ayrıldığı bilgisi verildi. O anların görüntüleri ise hemen yukarıdaki gibi oldu.