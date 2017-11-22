Dünya'nın Düz Olduğunu Uzaya Roket Göndererek Kanıtlamaya Çalışacak

Amerika’nın cahili de bir başka oluyor dedirten bir haberle daha karşı karşıyayız. 61 yaşındaki Mike Hughes, Dünya’nın düz olduğunu kanıtlamak için kendi hazırladığı roketi uzaya göndereceğini açıkladı.

Cahillik dünyanın her noktasında olsa da Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayanlar, bu işlere para harcamaktan da kaçınmıyorlar. Bugüne kadar onlarca mesnetsiz iddia için milyarlarca dolar harcayan Amerikalılar şimdi de Dünya’nın düz olduğunu kanıtlamak için uzaya roket fırlatmaya hazırlanıyorlar. Halbuki biraz daha yürüyerek, Dünya’nın kenarından düşüp düşmediklerini kendi gözleriyle daha ucuza görebilirlerdi.

Çok uzun süredir devam eden Dünya düzdür tartışmasına göre; NASA başta olmak üzere diğer uzay ajansları, Dünya düzdür teorisini yalanlamak için uzaydan çektikleri fotoğraflarda manipülasyon yapıyorlar. Dünya’yı bir baştan bir başa dönmeyi başaran gemilerse tartışmanın içinde dahi değiller.

Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan Dünya düzdür iddiasını desteklemek ve bilim adamlarının yalan söylediğini ortaya çıkarmak için harekete geçen “Düz Dünyacılar Araştırma Grubu”, yaklaşık 20 bin dolara mal olacak ilk el yapımı insanlı, buharlı roket ile düzlük tartışmasını kanıtlamaya çalışacak. Buhar gücüyle uzaya nasıl çıkacakları henüz bilinmese de çıktıkları vakit hiç de hoşlarına gitmeyecek bir Dünya ile karşılaşacakları şimdiden kesin!