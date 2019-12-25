Dünya'nın En Kara Maddesi Üretildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü yaptığı çalışmaların sonucunda Dünya’nın en kara maddesini üretti. Madde, üzerine düşen ışığın neredeyse %99,995’ini emiyor.

Alüminyum gibi iletken malzemelerin elektriksel ve termal özelliklerini geliştirmek üzere araştırmalara başlandı. Çalışmalar sırasında alüminyum folyonun üzerini karbon nanotüplerle kaplayan araştırmacılar, elde edilen maddenin dikkat çekici derecede siyah olduğunu gözlemledi. Ve bu maddenin ışığı emme derecesini ölçmeye karar verdi.

Çıkan Sonuç Herkesi Şaşırttı

Yapılan ölçme çalışmaları sonucunda, elde edilen maddenin üzerine düşen ışığın %99,995’inden fazlasını soğurduğu tespit edildi. MIT araştırmacıları, bu kadar yüksek ışık emme özelliğinin nereden kaynaklandığını henüz bilemediklerini ancak bazı tahminlerinin olduğunu belirttiler.

Tahminlerden bir tanesi, alüminyum folyo üzerine konan karbon nanotüplerin ışığı emerek ısıya dönüştürdüğü yönünde. Bu sayede elde edilen madde kapkara renkte olabilir.

Bir maddenin bu kadar yüksek oranda ışığı emebilmesinin nedenleri hala araştırılıyor. Bakalım MIT yetkilileri ilerleyen günlerde konu ile ilgili ne gibi açıklamalar yapacaklar?