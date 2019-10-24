Dünya'nın En Küçük Kamerası ile Tanışın! (Eğer Görebilirseniz)

Dünya'nın en küçük kamerası olan OmniVision OV6948 küçük boyutuna rağmen sunduğu işlevsellik ile herkesi kendisine hayran bırakmayı başarıyor.

OmniVision OV6948 Özellikleri

Kameralarda boyutun çok değişken olduğunu, tüm boyut ve şekillerde geliştirilebileceğini söylememiz mümkün. Yüksek çözünürlüklü görüntüleri yakalamak için kullanılan yerlerde büyük ve hacimli bir yapıya bürünen kameralar, iş akıllı telefonlara girmek olduğu zaman daha küçük bir yapıya bürünüyor.

Ancak onlardan daha da küçük kameraların olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin OmniVision OV6948 modeli bunlardan birisi.

Bu özel kamerayı bu kadar özel ve teknik olarak şaşırtıcı kılan şey, hemen yukarıda gördüğünüz gibi kum taneciği boyutunda olması. OV6948; yaklaşık 0,575 x 0,575 x 0,232 mm boyutlarında. Bununla birlikte bu küçük kamera arkadan aydınlatmalı RGB Bayer yongası ile birlikte 40,000 piksel renkli görüntü üretebiliyor.

Ne için kullanabileceğinize gelince, bu ürün eğlence veya akıllı telefon fotoğrafçılığı için geliştirilmiş bir ürün değil. Tıbbi kullanım için tasarlanan bu model, cerrahi aletlere yerleştirebilecek boyutu ile bunu mümkün kılıyor. Bazı ameliyatlarda cerrahın bölgeye körü körüne girmesi; ne öğretildiğine ve kişisel deneyimlerine güvenmesi gerekiyordu.

Ancak bu tip kameralar yardımı ile cerrahlar ne yaptıklarını görebilecekler.