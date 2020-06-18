Dünya'nın En Sıcak Yılı Bu Yıl Olacak

Covid-19 nedeni ile azalan karbon emisyonlarına karşın hava sıcaklıkları hızla artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bilim insanları tarafından yapılan gözlemlere göre Dünya'nın en sıcak yılı bu sene olabilir. İşte bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar!

Dünya'nın En Sıcak Yılı Bu Sene mi?

Yapılan gözlemlere göre okyanus akıntılarını taşıdığı ısı, kutup bölgelerindeki sıcaklıkların artmasına ve buzulların hızla erimesine yol açıyor. Yılın bu zamanlarında genellikle 0 derece olan Khatanga'da sıcaklıklar 25 derece seviyesine kadar yükseldi. Bu durumun küresel ölçekte sıcaklıkların hızla artmasına yol açacağından endişe ediliyor.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu anormal sıcaklıkların nedeni insan kaynaklı sebepler olarak öne çıkıyor. Enstitüye göre insan kaynaklı sebepler olmadan bu denli bir sıcaklık artışı 100,000 yılda bir gerçekleşebilir:

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hava önceki seneler ile kıyaslandığında daha mı sıcak? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.