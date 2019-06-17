Dünya Nüfusunun Yarısından Fazlası İnternet Kullanıcısı!

İnternetin hayatımızda kapladığı yer her geçen gün daha artıyor. BOND İnternet Trendleri Raporu, internet kullanıcılarının sayısının 3,8 milyara ulaştığını ortaya koydu.

Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, televizyonlardan buzdolaplarına kadar hayatımızdaki neredeyse her cihazın internete erişimi bulunuyor. Hal böyle olunca, günün 24 saati internetle bütün bir hayat yaşıyoruz.

BOND İnternet Trendleri Raporu, internetin insanoğlunun hayatında kapladığı yeri net bir şekilde gözler önüne seriyor. Rapora göre, 2018’de küresel çaptaki internet kullanıcı sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 3,8 milyara ulaştı. Bu, 7,5 milyar olan dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor.

Peki, internet kullanıcılarının dünya genelindeki dağılımı nasıl? Rapora göre, internet kullanıcılarının yüzde 53’ü Asya Pasifik’te, yüzde 15’i Avrupa’da, yüzde 13’ü Afrika ve Orta Doğu’da, yüzde 10’u Latin Amerika’da ve Karayipler’de, yüzde 9’u ise Kuzey Amerika’da yaşıyor.

Ülke bazlı baktığımızda ise kullanıcı sayısının yüzde 21’inin Çin’de bulunduğunu görüyoruz. Onu, yüzde 12 ile Hindistan ve yüzde 8 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) takip ediyor. Türkiye ise listede 15’inci sırada yer alıyor.

Siber Güvenlik Maliyetleri Artıyor

Öte yandan internet kullanımdaki artış, çok önemli bir noktaya dikkat çekilmesini zorunlu kılıyor: Siber güvenlik.

Yeni dünya düzeninin asıl savaş alanı artık internet. ABD, İngiltere, Rusya, Çin ve Kuzey Kore, siber cephelerini kazmaya başlayan en güçlü devletler olarak dikkat çekiyor.

Yaygın görüş, interneti bir tehdit unsuru haline getiren kişilere ve gruplara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği yönünde. Bunun için siber ordulardan tutun da siber silahlara kadar pek çok ‘yeni nesil savunma enstrümanı’ geliştiriliyor.

Uluslararası şirketler ve devletler, verilerinin güvenliğini sağlayabilmek için siber güvenlik alanına her yıl daha fazla kaynak ayırmak zorunda kalıyor. ABD merkezli Cybersecurity Ventures’ın araştırmasına göre, 2021 yılında siber güvenlik suçlarının dünya ekonomisine toplam maliyetinin 6 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

