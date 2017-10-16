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Dünya Robot Olimpiyatın'da Türkiye'yi Temsil Edecek Harika Proje!

Dünya Robot Olimpiyatın'da Türkiye'yi Temsil Edecek Proje Harika Proje!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek proje
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Trafikteki araçların dur-kalk yaptıkları sırada doğaya saldıkları karbon gazını azaltacak ve sürücülerin ulaşmak istedikleri yere daha çabuk gitmelerini sağlayacak bir projeye imza atan 'Tra-fix' takımı, Türkiye'yi Dünya Robot Olimpiyatı'nda temsil edecek. 

Yaşları 13 ila 15 arasında değişen ve kendilerine 'Tra-fix' adını veren Derin Durak, Onur Tekin ve Görkem Güney koçları Yücel Tekin rehberliğinde şehirlerde yaşanan trafik yoğunluğuna çevreci bir çözüm getirmek için çok önemli bir proje geliştirdi.

'Tra-fix' projesi ile araçların yolda dur-kalk yaptıkları sırada doğaya saldıkları karbonu en aza indirerek çevre kirliliğini azaltmak, sürücülerin ulaşmak istedikleri yere daha çabuk gitmelerini sağlamak, böylece zaman ve paradan tasarruf etmek amaçlanıyor.

Proje ile 3 Haziran'da İzmir'de düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı 3. Türkiye Turnuvası junior kategoride birinci olan 'Tra-fix' takımı, 10-12 Kasım'da Kosta Rika'da yapılacak Uluslararası Robot Olimpiyatı açık kategoride Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Projenin koçluğunu yapan Yücel Tekin, şehirde trafik yoğunluğundan kaynaklı çevre kirliliğine dikkat çekerek, "Karbon salınımını azaltacak robotik sistem geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar çoğunlukla ışıklarla çözülen trafik sorununa bizim çocuklarımız levhaları yönlendirerek değişik bir yaklaşım getirdiler. Gerçek hayata da aktarılabilecek bir proje" dedi.

'Tra-fix' projesinden yer alan isimlerden bir tanesi olan 13 yaşındaki Derin Durak, proje maketi hakkında bilgi verdi. Geliştirdikleri proje sayesinde karbon salınımını azaltacaklarını ifade eden Durak, aynı zamanda paradan ve zamandan da tasaruf edileceğini söyledi.

"Derslerden kalan zamanımızda bant mekanizmasını dijital dizaynırlarda yaptık" diyen Durak, "Kendimiz bunu bir programda tasarladık. Programın tek tek nasıl olacağını yazdık. Güzel bir çalışma ortamı vardı, eğlenceli oldu" ifadelerini kullandı.

Biz de içimize umut saçan bu üç pırıl pırıl genci gönülden tebrik ediyor ve Dünya Robot Olimpiyatı'ndan birincilikle dönmelerini diliyoruz. 

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ETİKETLER: trafik türkiye çevre kirliliği karbon salınımı akıllı robot teknolojisi

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