Dünya Sağlık Örgütü 3. Seviye Acil Durum İlan Etti!

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, Dünya Sağlık Örgütü'nün son yaşanan depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'yi etkileyen bölgelerini en yüksek seviye olan "3. Seviye Acil Durum" olarak kabul ettiklerini açıkladı.

3. Seviye Acil Durum olarak ilan edilen bölgeler Dünya Sağlık Örgütü için en yüksek acil durum bölgesi olarak değerlendirilirken, Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı tüm kurum ve kuruluşların sahip oldukları varlıkları o bölge için seferber etmesi önemi taşıyor.

Dr. Kluge Türk Yetkililerini ve Müdahale Ekiplerini Takdir Etti

Depreme ve Türkiye ve Suriye'deki duruma dair sunum gerçekleştirdiğini vurgulayan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Kluge, "Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dâhil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum." dedi.

Türk yetkililerini ve müdahale ekiplerini takdir ettiğini belirten Dr. Kluge, dayanışma gösteren üye devletlere de teşekkür etti. "Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye Hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum." diye de ekledi.