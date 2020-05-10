Dünya Sağlık Örgütü, Yeni Bir COVID-19 Uygulamasını Hizmete Sunacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm ülkelerin kullanabileceği yeni bir Covid-19 uygulaması geliştirmeye hazırlanıyor. DSÖ bu amaçla Apple ve Google ile görüşmeler yapıyor.

Apple ve Google, Uygulama İçin DSÖ'ye Yardım Ediyor

Günümüzde birçok ülkede Covid-19 semptomlarını belirlemeye ve bunları izlemeye yönelik çeşitli uygulamalar mevcut. Ancak DSÖ, bu konuda kendi yazılımlarını geliştiremeyecek durumda olan ülkelere de yardımcı olmak istiyor.

Reuters’a konuşan DSÖ’den Bernardo Mariano, bir semptom değerlendirme uygulamasını Mayıs ayının sonlarına doğru dünya genelinde yayınlamayı planladıklarını söyledi. Herhangi bir hükümetin bu uygulamayı daha da geliştirip özelleştirebileceğini belirten Mariano, uygulamanın temel sürümünün, bu konuda hiçbir şeye sahip olmayan ülkelere yardımcı olacağını söyledi.

Uygulamasına ‘kişi takibi’ özelliğini de eklemek isteyen DSÖ, 'ortak izleme teknolojilerini' kullanma konusunda Apple ve Google ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Ancak şimdilik bazı yasal ve gizlilik sorunları, örgütün uygulamayı geliştirmesinin önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Apple ve Google, verileri anonim olarak işleyen ve merkezi olmayan bir sistem sözü verdiler ancak yine de şirketlerin daha sonra kar elde etmek için verileri kötüye kullanabilecekleri konusunda bazı endişeler var.

DSÖ’nün geliştireceği temel seviyedeki bir semptom uygulaması bile birçok ülke için hayati öneme sahip olabilir. Küresel olarak mevcut bir DSÖ uygulaması, coronavirüs’ten ne bekleyeceğini bilmeyen insanları daha iyi bilgilendirebilir ve daha fazla kişinin test edilmesini sağlayabilir.

Ayrıca yaygın şekilde kullanılan kişi izleme özelliği, karantinalardan sonra toplumun geri kazanılması adına oldukça önemli olabilir. Bu sayede virüsün yayılması daha doğru bir şekilde izlenebilir ve gelecekteki muhtemel vakaların sayısı azaltılabilir.