Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye'yi Övdü!

Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ederken Dünya Sağlık Örgütü, ülkemizde uygulanan koronavirüsle mücadele kapsamında sürdürdüğü tedbirleri belirterek Türkiye'yi övdü. Peki, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye hakkında neler söyledi? İşte Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye için yapılan açıklama ile ilgili insanların merak ettiği tüm ayrıntılar!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Hakkında Ne Dedi?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uyguladığı izolasyon uygulamasını övdü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye hakkında yaptığı açıklamada, “Türkiye, semptom gösteren ya da göstermeyen tüm COVID-19 pozitif vakalarını izole etmektedir. Bu yaklaşım bulaş zincirini kırmak için bir ön koşuldur. DSÖ, aynı zamanda, konuyla ilgili DSÖ rehberi kapsamında veri toplama ve pandemiye yanıt önlemlerinin uyumlu hale getirilmesine yönelik çağrılar yapmaktadır” ifadelerine yer verdi.

DSÖ'nün yazılı açıklamasında "DSÖ, raporlama ve veri toplama mekanizmalarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için Türkiye’nin de dahil olduğu tüm üye ülkelerle görüşmelerini devam ettirmektedir. Covid-19’un durdurulabilmesi için pandemi sürecinde veri paylaşımını daha güçlü hale getirmek ve kanıta dayalı kararları desteklemek amacıyla karşılaşılan sorunlar ve çözümleri ele almak üzere bölgede ülkeleri bir araya getirmeyi planlamaktayız" ifadeleri kullanıldı.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye’nin semptom göstermeyen kişiler de dahil olmak üzere tarama testlerini yapabilmek amacıyla nisan ayındaki günlük test kapasitesini ağustos ayından itibaren üç katına çıkarmasını ve virüsün yayılmasını önleme stratejisini takdir etmektedir. Bu sayede, herhangi bir semptom göstermeyen kişiler de dahil sağlık sisteminin daha fazla insana ulaşabilmesi mümkün olmaktadır. Risk altındaki bireyler, şüpheli ve olası vakalar ve teyit edilen vakaların yakın temaslıları test açısından önceliklendirilmektedir” ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabı üzerinden yayımladığı tweette, DSÖ'nün Türkiye'yi öven açıklaması için teşekkür etti. Sağlık Bakanı Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "DSÖ Avrupa bölgesinde COVID-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge’ye teşekkürler" sözlerini kullandı.