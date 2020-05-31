Dünya Sağlık Örgütü Kalabalık Etkinlikler için Uyarılarda Bulundu

Dünya Sağlık Örgütü, yazın yapılacak toplu etkinlikler ile ilgili uyarılarda bulundu. Kalabalık ortamlardaki düzenin nasıl olacağı açıklandı.

Koronavirüs, tüm ülkeleri etkisi altına alan bir tehlike. Hala var olan bu sorun, tüm yaşamı durdurdu diyebiliriz. Normale dönmek oldukça zor olsa da, ülkemiz dahil birçok ülke normale dönmeye çalışıyor. Dünya Sağlık Örgütü ise normal yaşamda davrandığımızdan farklı davranmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyor.

Yazın yapılacak olan ve çok sayıda insanın katılacağı etkinlikler ile ilgili uyarılarda bulunan DSÖ, oturma düzeninden de bahsetti. Bu etkinliklerde Koronavirüsün yayılma hızının artabileceğini söyleyen DSÖ, giriş ve çıkışlarda oluşacak olan kuyruklarda sosyal mesafenin korunmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

DSÖ: Etkinlikler açık alanda yapılmalı

DSÖ, aynı zamanda bu etkinliklere daha fazla ulaşım aracı verilmesini ve mesafeli bir oturma düzeninin oluşturulmasını önerdi. Tabi bunlar sonraki önlemler. Alınacak ilk önlem yapılacak olan etkinliğin açık havada olması. Covid-19'un kapalı alanlarda daha kolay yayıldığını biliyoruz. Bu yüzden etkinliklerin olabildiğince açık alanda yapılması önem taşıyor.