Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs Aşısı için Sevindiren Açıklama Yaptı: Tarih Verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar koronavirüs aşısı bulmak için çalışmalarına hiç ara vermeden son sürat devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi. Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklama haberimizde.

Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Bulunacak?

Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? sorusunun cevabı oldukça fazla merak ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs aşısı için tarih verdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sevindirici bir açıklama yaptı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs aşısının bu yıl sonuna kadar hazır olabileceğini söyledi. DSÖ Yönetim Kurulu'nun Kovid-19 ile mücadele özel oturumunda konuşma yapan Ghebreyesus açıklamasında "Aşılara ihtiyacımız olacak ve bu yılın sonuna kadar bir aşıya sahip olabileceğimizi umuyoruz" dedi. Aşı bulunduğunda yaptıracak mısınız? Hemen aşağıdaki anketimize katılmayı unutmayın.

Türkiye Aşı Çalışmalarında Ne Durumda?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yerli COVID-19 aşısı hakkında müjdeli bir haber verdi. Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesislerinde yeni tip koronavirüse karşı yürütülen deneylerde mutlu sonuca ulaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada yerli COVID-19 aşısı insan deneylerine geçmeye hazır durumda olunduğunun bilgisini verdi.

Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Ölüm Sayısı

6 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 327.557 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.553'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.414 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 287.599 olarak açıklandı.

Hayat Eve Sığar indir butonuna tıklayarak Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve koronavirüs yoğunluk haritasının yer aldığı uygulamayı cihazlarınıza indirebilirsiniz. Yorumlar bölümünden konu hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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