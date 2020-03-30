Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs Uygulaması Yayınlayacak

Koronavirüs ile ilgili olarak yapılan yanlış bilgilendirmeler, insanların daha fazla korkmasına ve panik olmasına neden olabiliyor. Her ne kadar Google’ın koronavirüs ile ilgili olarak oluşturduğu site salgın hakkında güncel bilgiler sunsa da Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) koronavirüs uygulaması, hastalık hakkında daha güvenilir ve güncel bilgiler edinmemize yardımcı olacak.

Koronavirüsten korunmak için evden çıkmamak, ellerimizi sabunla en az 20 saniye yıkamak ve hijyene dikkat etmek gibi genel bilgileri biliyor olsak da internette güvenilir olmayan bilgiler de görebiliyoruz. Bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek için WHO’nun, Covid-19’un neden olduğu belirtiler ve enfekte olduğunuz takdirde neler yapabileceğiniz gibi bilgileri uygulama üzerinden vermesi, bu bilgilere kolayca ulaşılabilmesi açısından önem taşıyor. Bu nedenle WHO MyHealth uygulaması iPhone, Android ve web sürümleri ile kısa süre içinde kullanıma sunulacak.

Google ve Microsoft’un eski çalışanlarının da üzerinde çalıştığı WHO MyHealth uygulamasının ekran görüntülerinin şu şekilde olduğunu görüyoruz:

Uygulamanın ileride gerçek zamanlı olarak yaşadığınız yerdeki verileri sunması planlanıyor. Ayrıca yine ilerleyen zamanlarda uygulama sayesinde onaylanmış vakaları takip edebilir ve bu sayede virüsün topluluk içerisinde nasıl yayıldığı görülebilir. Ancak bu özelliklerin uygulamada yer alacağı henüz kesin değil.

Google’ın yeni yazılım geliştirme kiti Flutter ile geliştirilen Who MyHealth'in iPhone, Android ve web sürümlerinin eş zamanlı olarak yayınlanması sağlanacak. Koronavirüs hakkındaki bilgi kirliliğini önleyecek olan uygulamanın kısa süre içinde yayınlanması planlanıyor.