Dünya Sağlık Örgütü'nden Endişe Veren Türkiye Açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada virüsün yayılımı ile ilgili bazı kritik gelişmeler paylaşıldı. İşte detaylar!

Artış Devam Ediyor!

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada bazı ülkelerde Covid-19 vakalarında düşüşlerin yaşandığını vurguladı. Açıklamanın devamında Türkiye ve Britanya için bu düşüşün geçerli olmadığı, aksine vaka sayısında artışın devam ettiği belirtildi.

"Avrupa’da karışık bir görüntü var. Bazı ülkelerde hafif azalma var ama Britanya ve Türkiye’de halen corona virüsü vakalarında artış görüyoruz. Kesinlikle tavanı henüz görmedik. Aşının 12 ay içinde gelmesini beklemiyoruz."

14 Nisan tarihi itibarıyla Covid-19 ile enfekte olan vaka sayısı 2,000,000 sınırına dayandı. Virüse bağlı ölümler ise 120,000 seviyesini geçti. Uzmanlar alınan tedbirlerin uzun bir süre sürdürülmesi gerektiğini belirtirken aşının önümüzdeki sene geleceği düşünülüyor.

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