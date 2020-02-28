Dünya Sağlık Örgütü'nden Flaş Corona Virüsü Kararı!

Dünya Sağlık Örgütü, hızla yayılmaya devam eden Corona virüsününü risk seviyesini yükseltti.

Corona Virüsü Küresel Risk Seviyesi Yüksekten, Çok Yüksek Seviyesine Çıkarıldı

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Corona virüsü (Kovid-19) için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyeye çıkardı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs tüm dünyayı tehdit ediyor.

Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta. Bu belirtiler grip ile aynı.

Virüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Uzmanlar hastaların evlerinden çıkmamalarını ve kalabalıktan kaçınmalarını söylemekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Uzmanlar hastalığın bulaşmış olabileceği insan sayısının çok daha yüksek seviyelerde olduğunu işaret etmekteler. Corona virüsü hakkında sosyal medyada kullanıcılar korku içerisinde olduklarını ve evden dışarıya korkarak çıktıklarını söylemekteler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Virüs Türkiye'ye gelmedi. Bu bundan sonra gelmeyeceği anlamına gelmez. En üst düzeyde tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu çerçevede en üst noktada alınması gereken tedbirleri almada çaba içinde olduğumuzu, bunu gerçekleştirme gayreti içinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum" demişti.

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