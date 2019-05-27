Dünya Sağlık Örgütü, Oyun Bağımlılığını Resmen Hastalık Olarak Kabul Etti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), içinde bulunduğumuz çağın en önemli sorunlarından biri olan oyun bağımlılığını resmen bir hastalık olarak kabul ettiğini açıkladı.

Oyun bağımlılığının yapısal mı yoksa dönemsel bir problem mi olduğu sıkça tartışılır hale geldi. Uzmanlar, oyun oynamak ile oyun bağımlısı olmak arasında ciddi bir farkın olduğunu belirtiyor.

İlki, oyun davranışının diğer sosyal aktivitelerin önüne geçmesi. İkincisi, bu davranışın önlenememesi. Üçüncüsü ise kişinin belirli bir şekilde strese girerek, sosyal ve eğitimsel alanlarına vakit ayıramaması.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), oyun bağımlılığını modern hastalıklar listesine eklemişti. 72. Dünya Sağlık Meclisi’nde oylamaya sunulan tasarı, oyun endüstrisindeki bazı grupların muhalefetine rağmen, üye devletlerce kabul edildi.

Böylece oyun bağımlılığı, resmen “bağımlılığa bağlı davranış bozuklukları” altında 'Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması' (IDC) teşhis kılavuzuna eklenmiş oldu. 11. kez güncellenen liste, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

"21. yüzyılın hastalığı" olarak da gösterilen oyun bağımlılığı, kontrol edilmediği takdirde çok vahim sonuçlara neden olabiliyor. Uzmanlara göre oyun bağımlılığı, bireylerde sosyal izolasyon ve beslenme sorunları gibi fiziksel, davranışsal ve duygusal problemlere yol açıyor; ancak bunun resmi bir hastalık olarak kabul edilmesi bazı kesimlerin tepkisini çekti.

Geçtiğimiz mart ayında The Sun gazetesine ismini gizli tutmak şartıyla röportaj veren üst düzey bir İngiliz futbolcu, günde 16 saate kadar Fortnite oynadığını ve bu durumun kariyerine mal olabileceğini söylemişti.