Dünya Sağlık Örgütü: "Temassız Kart Kullanın"

Hızla yayılmaya devam eden Corona virüsü hakkında Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Corona Virüsü Paralar ile de Yayılıyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nün virüslerin kağıt / bozuk paralar ile yayılabileceğini söyledi ve temassız kart kullanılmasını önerdiğini açıkladı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü tüm dünyayı tehdit ediyor. Virüs ülkemize komşu ülkelere kadar geldi.

BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Telegraph'ın haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, oldukça önemli bir konu hakkında uyarıda bulundu. Temassız ödemeler, hızlı ve güvenli olmasının yanı sıra hijyenik olmasıyla da öne çıkıyor. Nakit paralar, elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırıyor. Temassız kartınızı ise alışverişlerinizde kasa görevlisine vermek zorunda kalmıyorsunuz. BKM olarak temassız ödemelerin hijyenik olduğu konusunda farkındalık yaratmak için çalışıyoruz."

Kartınız temassız ödemeyi desteklemiyorsa bankanız ile iletişime geçerek kartınızı değiştirebilirsiniz.