Dünya Sağlık Örgütü TikTok’a Katıldı

Dünya Sağlık Örgütü, korona virüsü ile ilgili yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmek için TikTok'a katıldı.

Birleşmiş Milletler’ in uzmanlaşmış bir halk sağlığı ajansı olan DSÖ, çevrimiçi olarak korona virüsü yanlış bilgilendirmesini önleme çabalarının bir parçası olarak TikTok hesabı açtı. Hesapta yayınlanan ilk video, insanların kendilerini nasıl koruyabileceğini gösteriyor.

Yayınlanan ilk videoda, enfeksiyon önleme ve kontrolünün teknik lideri Benedetta Allegranzi, insanların kendilerini yeni korona virüsten korumak için alabilecekleri önlemleri açıklıyor ve ek bilgi için onları kuruluşun web sitesine yönlendiriyor. Bu videoda aynı zamanda, güvenilir ve zamanında halk sağlığı tavsiyesi sunmak için TikTok’a katıldıkları belirtiliyor.

Virüse Yakalanan İlk Kanadalı

TikTok’da son birkaç hafta içerisinde, yeni korona virüsü ile ilgili çok sayıda video ve yorum yapıldı. Kullanıcılardan bazıları sanki virüs bulaşmış, hasta olmuşlar gibi davrandı. Hatta genç bir TikTok kullanıcısı, virüse yakalanan ilk Kanadalı olduğunu gösteren bir video yayınladı. TikTok, bu video için gelen yorum taleplerine hemen cevap vermedi.

MIT Teknoloji incelemesine göre, DSÖ ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, salgının son birkaç haftasında Facebook, Twitter, Tencent ve TikTok gibi platformlarda virüsle ilgili yanlış bilgilendirme ile mücadele etti.