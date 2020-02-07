Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi'nden Corona Virüsü Açıklaması

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Corona virüsü hakkında Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi tarafından uyarı geldi.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, yaptığı açıklamada Corona virüsü salgınına yönelik halihazırda spesifik bir tedavi önerileri olmadığına dikkat çekti ve salgınından korunmanın genel olarak solunum yolu hastalıklarından korunmayla doğru orantılı olduğunu belirtti. Vakaların yüzde 99’u şuan Çin hükümetinde gerçekleşmektedir diyen Pavel Ursu açıklamasının devamında şunları söyledi:

Şunu anlamalıyız ki; bu salgının yayılması şuan Çin hükümetinde yoğunlaşmış durumdadır. Ama uluslararası düzeyde de önemli önlemler alınmalıdır. Bu virüsün yayılma potansiyeli oldukça yüksek. Bu yüzden özel önlemlerin alınması, özel prosedürlerin uygulanmasını öngörüyoruz.

Corona virüsten kaynaklı ölüm oranı şuan daha önce bildiğimiz sars salgınından kaynaklı ölüm oranından daha azdır. Biz yine de dikkatli olmalıyız.

Düzgün ve sık sık el yıkanması bu süreçte çok önemlidir. Aynı zamanda solunum yolu hastalıkları öksürük, hapşırık semptomlarını da bir arada getiriyor. Bu da diğer insanlara bu virüsün yayılmasına sebep oluyor. Diğer insanlara yayılmasını önlemek için örneğin hastalara bakan doktorlar, hemşireler maske takarak özel önlem alabilirler. Bunun yanı sıra, farklı tavsiyelerde de bulunabiliriz. Örneğin, gıda güvenliğinin sağlanması ve piyasanın düzgün bir şekilde organize edilmesidir.