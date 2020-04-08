Dünya Sağlık Örgütü Uyardı: En Başa Döneriz

Dünya Sağlık Örgütü sürmekte olan koronavirüs tedbirleri ile ilgili oldukça kritik bazı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!

'Tedbirleri Bırakmayın'

Salgının oldukça azaldığı Çin ve hızlı bir gerileme sürecine giren Avusturya ve Danimarka alınan önlemleri yavaş yavaş azaltmak için adımlar atıyordu. Nitekim Çin'de dün virüse bağlı bir ölüm yaşanmamış ve aylar sonra bir ilk gerçekleşmişti.

Konu hakkında bazı açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, bu adımların yanlış olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"En önemli noktalardan biri, başladığımız yere dönmemek için kısıtlamaları çok erken kaldırmamak. Bu tıpkı, çok hasta olduğunuzda erkenden yataktan çıkıp yeniden hasta olma ihtimalinizi artırmaya benziyor."

Yani Lindmeier, önlemlerin kaldırılması için şu aşamada çok erken olduğunu ve yanlış adımların atılmasının salgının başına dönmeye yol açacağını vurguladı. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.