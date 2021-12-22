Dünya Sağlık Örgütü Uyardı: Sağlık Sistemi Çöküşe Sürüklenebilir

2019 yılının sonundan bu yana hayatımızın bir parçası haline gelen Covid-19, Omicron olarak adlandırılan yeni bir varyant ile endişe saçmaya devam ediyor. Konu hakkında yeni bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, yakın bir dönemde sağlık sisteminin çöküşe sürüklenebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Covid-19 Sağlık Sistemini Çöküşe Sürükleyebilir

Söz konusu açıklama Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Birimi tarafından yapıldı. Bu birimin ilgilendiği elli üç ülkeden en az otuz sekizinde yeni varyantın tespit edildiğini vurgulayan kurum; Danimarka, Portekiz ve Birleşik Krallık'ta Omicron'un baskın hale gelmeye başladığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Sorumlusu Dr. Hans Kluge, yaptığı basın toplantısında "Biz yeni bir salgın fırtınasının yaklaştığını görebiliyoruz. Birkaç hafta içinde Omicron bölgedeki birçok hastanede baskın varyant haline gelecek ve zaten zor durumda olan sağlık sistemini çöküşe sürükleyecek." ifadelerini kullandı.

"Üçüncü doz aşı, Omicron varyantına karşı en önemli savunma mekanizması. Vakalar genelde işte ya da özel hayatlarında kalabalık ortamlara giren 20’li ve 30’lu yaşlarındaki insanları da kapsıyor. Hükümetler ve yetkililer bu büyük artışa karşı hazırlıklı olmalı."

Ufak bir hatırlatma olması adına birinci ve ikinci doz aşılarını tamamlayan vatandaşlarımız, isteğe bağlı olarak üçüncü doz aşılarını yaptırabiliyorlar. Şartları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol etmek için MHRS portalını ziyaret edebilir ve buradan randevu alabilirsiniz.

Peki siz Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Omicron varyantı gelecek dönemleri nasıl şekillendirecek? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.