Dünya Sağlık Örgütünden Önemli Açıklama! Corona Virüs Nasıl Bulaşıyor?

Corona virüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde her geçen gün artmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Birçok insan, corona virüsünün kişilere hava yoluyla da bulaşabileceğini sanıyordu ancak DSÖ bunun tam tersini söylüyor. DSÖ, corona virüsünün insanlara hava yoluyla bulaşmadığını açıkladı.

DSÖ’nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı çünkü damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.

Yakın Temastan Kaçının

Ancak DSÖ, hasta kişilerin öksürme, hapşırma ya da konuşması sırasında virüsün başkalarına bulaşabileceğini hatırlatarak dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

DSÖ’nün açıklamasında, virüsten korumak için kişilerin diğer insanlarla aralarına en az bir metre mesafe koymaları gerektiği ve yakın temastan kaçınılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, ellerin sık sık yıkanmasının, ellerle göz, burun ve ağıza dokunulmamasının ve sürekli temas edilen yüzeylerin düzenli olarak dezenfekte edimesinin önemli olduğu vurgulanıyor.