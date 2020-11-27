Dünya, Samanyolu Kara Deliğine Düşünülenden Daha Yakın

Dünya Samanyolu Kara Deliğine yaklaştı. Radyo astronomi projesi VERA kapsamında yürütülen son çalışmada Dünya'nın konum ve hız haritası oluşturuldu. Dünya'nın, Sagittarius A* süper kütleli kara deliğe sanılandan daha yakın olduğu gözlemlendi.

Radyo astronomi projesi olan VERA kapsamında bu yılki 99 noktanın verilerini içeren VERA Astrometri Kataloğu'nu yayınlandı. VERA Astrometri Kataloğu'na göre gök bilimciler, yeni bir konum ve hız haritası oluşturdu. Bu haritadan, Galaksi merkezini ve diğer yıldızların döndüğü noktayı hesapladılar.

Galaksinin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A*'nın Dünya'dan 25.800 ışık yılı uzaklıkta olduğu sonucuna varıldı. Bu, önceki düşünülen uzaklığa kıyasla neredeyse 2.000 ışık yılı daha yakın. Ayrıca uzmanlara göre bu, Dünya'nın kara deliğe doğru girmeye başladığı anlamına gelmiyor. Yalnızca yeni verilere dayanan daha doğru bir Samanyolu modelinin çıkartıldığı belirtildi.

Dünya Samanyolu Kara Deliğine yaklaştı, endişelenmeli miyiz?

Uzmanlara göre endişelenecek bir şey yok, aksine artık Samanyolu haritasını daha iyi yorumlayabiliyoruz. Bu, şu anda bir kara delikle çarpışma rotasında olmadığımızı gösteriyor. Yeni verilere dayanan daha doğru bir Samanyolu modelinin gözlemlediğimizi söylemek mümkün. Bu değişiklik çok fazla görünmeyebilir, ancak Galaktik Merkezdeki aktiviteyi ölçme ve yorumlama üzerinde farklı etkileri olabilir.

VERA Astrometri Kataloğu ayrıca Dünya'nın sandığımızdan daha hızlı hareket ettiğini hesapladı. Eski modele göre Dünya'nın Galaktik Merkez çevresinde yörüngede 220 km / s hızla döndüğü düşünülüyordu. Ancak yeni model, Dünya'nın Galaktik Merkez çevresinde yedi km daha hızlı gittiğini yani 227 km / s hızla döndüğünü söylüyor.

Tüm bunların haricinde VERA işbirliği hızla büyümeye devam ediyor. Samanyolu'ndaki noktalar üzerinde gözlem yapmaya devam etmekle kalmayan VERA projesi aynı zamanda daha büyük bir çalışma olan Doğu Asya VLBI Ağı ile birleşiyor. Gök bilimciler bu projede yer alan teleskopların benzeri görülmemiş doğrulukta ölçümler sağlayabileceğini dile getiriyor.

Ayrıca hatırlatmakta fayda var; 1985 yılında Uluslararası Astronomi Birliği Galaktik Merkeze olan mesafeyi 27.700 ışık yılı olarak tanımlamıştı. Geçen yıl GRAVITY bunu yeniden hesapladı ve 26.673 ışık yılı uzaklığını gözlemlemişti. Yeni VERA Astrometri Kataloğu bunun da yanlış olduğunu ortaya koydu.