Dünya Şampiyonu Boksör Kendi Kripto Parasını Yayınladı

Geçtiğimiz sene içerisinde kendi kripto para birimini duyuran Filipinli boksör Manny Pacquiao, geçtiğimiz günlerde Pac adını verdiği kripto parasını yayınladı.

Dünya şampiyonu boksör Manny Pacquiao, oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Bu kitleyi kullanarak bazı siyasi başarılar da yakalayan Pacquiao, hayranlarının kendisi ile iletişime geçebilmesi için ilginç bir yol sundu. Pac adını verdiği kripto para birimini yayınlayan Pacquiao, bu kripto para sayesinde kullanıcılara ürün satın alma, sosyal ağlardaki sporcu ve politikacılarla konuşma imkanı sunacak.

Ancak bu kripto paranın sunduğu imkanların asıl odağının Pacquiao olduğunu söyleyebiliriz. Manny'nin hayranları bu kripto para ile ödeme yapıp, 32 yaşındaki boksör ile iletişim kurma fırsatını yakalayacaklar.

Manny'nin attığı adım şaşırtıcı gibi gözükse de son zamanlarda bazı ünlülerin bu şekilde adımlar attığını görmekteyiz. Tenis yıldızı Caroline Wozniacki ve şarkıcı Jason Derulo da kendi kripto para birimini sunmaya hazırlanan ünlüler arasında bulunuyor. Tüm bunların dışında bu kripto paraların ne kadar güvenli olduğu hakkında yorum yapmanın oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz.