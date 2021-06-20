NASA'ya Göre Dünya Sıcaklık Rekoru Kırmaya Hazırlanıyor

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre Dünya sıcaklık rekoru kırmaya doğru kararlı adımlarla ilerliyor. Gezegenin ısısı benzeri görülmemiş bir hızla artıyor.

Bu Gidişle Dünya Sıcaklık Rekoru Kırabilir

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Dünya'nın ısı oranının 2005 yılından bu yana yaklaşık iki katına çıktığını belirterek önemli bir uyarı yaptı. NASA ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nden araştırmacılar tarafından bu haftanın başlarında yayımlanan yeni bir çalışmada Dünya'nın enerji dengesizliğinin 2005'ten 2019'a kadar olan 14 yıl içerisinde yaklaşık iki katına çıktığı vurgulandı.

Araştırmanın baş yazarı ve aynı zamanda bir NASA araştırmacısı olan Norman Loeb, bu büyük artışın eşi ve benzerinin olmadığını söyledi. Araştırmacılar, ana faktörün özellikle insan faaliyetleri olduğuna işaret etti.

Yayımlanan çalışmada insan faaliyetlerinin bir sonucu olan sera gazlarının ısının atmosferde hapsolduğunu, bunun karı ve buzu erittiğini ve bunun da atmosferde daha fazla su buharının olmasına yol açtığı belirtilerek radyasyon çıkışının engellendiği ifade edildi. Başka bir faktöre daha değinen araştırmacılar, Pasifik Okyanusu'nda doğal faz geçişlerinin de ısı artışında oldukça önemli bir rolü olduğunu açıkladı.

Dünya Kuraklık Haritası Endişe Veriyor

Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir çalışmada Dünya'nın kuraklık haritası çıkarıldı. Bu haritaya göre birçok Avrupa ülkesinin önümüzdeki yıllarda içilebilir su riski ile karşı karşıya kalabilir.

Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan Aqueduct projesine bağlı araştırma için 138 ülke ile ilgili veri toplandı. Çalışma kapsamında geçmişteki kuraklık yoğunluğu, su döngüsü, kuraklığa karşı kırılganlık, mahsul, nüfus ve hayvan yoğunluğunun üzerinde duruldu.

Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün Aqueduct projesinden elde edilen verileri incelendiğinde iki Avrupa ülkesi Moldova ve Ukrayna'nın küresel olarak en yüksek kuraklık riskine sahip olduğu görülüyor. Orta ila yüksek kuraklıktan daha fazla etkilenenler arasında ise Hindistan, Çin, Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Asya ve Avrupa yer alıyor.

Ukrayna ve Moldova, geçmişte mahsulleri büyük ölçüde azaltan yıkıcı kuraklıklardan en çok etkilenen ülkeler olarak biliniyor. İklim değişikliğinin sıcaklık ve yağmur düzenini bozması, son dönemlerde daha sıcak iklimlere geçiş yapan Doğu Avrupa'nın birçok yerinde kendini gösteriyor.