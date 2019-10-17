Dünya Teknoloji Devlerinin CEO'ları Blockchain Zirvesi'nde Toplanıyor

Blockchain teknolojisi, günümüzde her sektörden insanın ilgisini çeker hale geldi. Durum böyleyken ülkemizde de blockchain ile alakalı etkinlikler düzenlenmeye başlandı. 18-19 Ekim tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek olan Avrasya Blockchain Zirvesi’nde blockchain endüstrisinin geleceği konuşuluyor olacak.

Avrasya Blockchain Zirvesi’ne dünyanın dört bir yanından teknoloji devlerinin CEO'ları katılacak. Kamuoyunun da dikkatini üzerine çeken zirvede, Blockchain teknolojisinde ilgi çeken isimlerden Türk bilgisayar bilimcisi Emin Gün Sirer, Proof of Capital CEO'su Chris McCann, Ethereum Topluluk Fonu Genel Müdürü Qj Wang yer alacak.

İstanbul Wyndham Grand Levent Hotel’de 18-19 Ekim tarihlerinde sürecek olan zirvede, Blockchain teknolojisinin yanında kripto para teknolojisi ve bu paraların geleceği gibi konular da konuşuluyor olacak. Ayrıca kripto paraların ABD doları gibi para birimleri ve Türk finans yapısı üzerindeki etkileri tartışılacak.

Pek çok önemli ismin katılacağı Avrasya Blockchain Zirvesi, farklı alanlarda danışmanlık hizmeti veren Kemer Partners tarafından düzenleniyor ve blockchain şirketi olan Huobi Group tarafından destekleniyor. Blockchain teknolojisi ve kripto paraların konuşulacağı zirve, bu teknolojilerin geleceği ile ilgili önemli bilgiler sağlayacak gibi görünüyor.