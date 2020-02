Dünya Üzerinde Kaç Kişi Sosyal Medya Kullanıyor?

We Are Social 2020 Dijital Raporu dün itibarıyla yayınlandı. Raporda dünya üzerinde kaç sosyal medya kullanıcısı olduğuna dair veriler yayınlandı. Yayınlanan bilgiler arasında toplamda 3.8 milyardan fazla insanın sosyal medya platformlarında oldukları belirtildi.

Sosyal medya ve dijital dünyanın trendlerini analiz eden We Are Social, 2020 yılı raporunda önemli detaylara yer verdi. Tüm dünyada günlük internet kullanımı ortalama 6 saat olurken, en çok internet kullanan ülke Filipinler, en az kullanan ülke ise Japonya olarak kayıtlara geçti. Raporda, 2019 yılı içerisinde internet kullanıcılarının sayısı 298 milyon yükselerek, 4.5 milyara kadar yükseldi. İnternet olmayanların sayısı ise 3.2 milyar olarak tespit edildi.

En çok internet kullanan ülke hangisi?

Yeni Şafak tarafından aktarılan bilgilerde ülkelerin internet detayları yer alıyordu: "Raporda derlenen bilgilere göre dünya genelinde ortalama internet kullanım süresi 6 saat 43 dakika. En fazla internet kullanan ülke günlük 9 saat 45 dakika ile Filipinler, en az kullanan ülke ise 4 saat 22 dakika ile Japonya."

Yine aynı raporda en çok tercih edilen internet sitelerinin başında Google ve YouTube geliyor. Google'a ait iki internet sitesinin zirvede olması şaşırtmazken, kullanıcıların yaşı yükseldikçe tercih edilen internet siteleri Amazon ve Yahoo olarak değişiyor. Kısaca daha yüksek yaştakiler eski alışkanlarını değiştirmeden hayatlarına devam ediyorlar.

Kaç kişi sosyal medya kullanıyor?

Raporda sosyal medya kullanımına dair verilen bilgiler ise şöyle oldu: "Dünya nüfusunun neredeyse yarısı (3.8 milyar kişi) sosyal medya kullanıyor. Son bir yılda kullanıcı sayısı 321 milyon arttı. Dünya genelinde sosyal medya kullanıcılarının yüzde 45'i kadın yüzde 55'i ise erkek. Sosyal medyada geçirilen günlük ortalama süre 2 saat 24 dakika. Filiinler sosyal medya kullanımında da, günlük 3 saat 53 dakika ile listenin en başında yer alıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen sosyal medya platformlar Facebook, Youtube, WHatsApp. En çok kullanılan uygulamalar arasında olan TikTok'un 500 milyonu Çin'den olmak üzere toplam 800 milyon kullanıcısı mevcut."

We Are Social 2019 raporunda dikkat çeken detay ise sosyal medya platformlarında en çok vakit geçiren ülkenin Türkiye olmasıydı. Bir önceki sene yayınlanan raporun detaylarına ise We Are Social 2019 raporu sayfamızdan ulaşabilirsiniz.