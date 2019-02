Dünya ve Ay Daha Önce Hiç Görmediğiniz Şekilde Fotoğraflandı

Geçtiğimiz ay Çin, bugüne kadar hiç yapılmamış bir işi başararak, Ay’ın karanlık yüzüne iniş yapmıştı. Bugün ise bir başka Çin uydusu, Ay ve Dünya’nın hiç görülmemiş bir açıdan fotoğrafını yayınladı.

Ortaya ilginç bir sonuç çıkmasını sağlayan fotoğraf, 4 Şubat’ta Çin’in DSLWP-B / Longjiang-2 uydusu tarafından kaydedildi. 2014 yılında bir başka Çin uydusu Chang’e 5T1, Ay’ın daha önde olduğu ve Dünya’nın uydusuna göre daha küçük göründüğü bir fotoğraf yayınlayarak herkesi şaşırtmayı başarmıştı.

Longjiang-2, Ay’ın karanlık tarafına inecek Chang’e 4 aracının inişini kolaylaştırmak adına bir süre önce küçük bir mola vermeye başlamıştı. Uzay aracının başarılı şekilde uydumuza inmesinin ardından göreve geri dönen Longjiang-2, bu sefer Dünya’yı sanki bir uydu gibi gösteren fotoğrafıyla bizleri etkiledi.

This is the original resolution (640x480 pixels with heavy jpeg compression). Downloading these 16 kilobytes took almost 20 minutes. We did color-correct the original. pic.twitter.com/4XszxJOAmT