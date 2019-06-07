Dünya’ya Çarpma İhtimali Bulunan Bir Gök Taşı Yaklaşıyor!

Bilim insanları, yeni bir gök taşı tehlikesi konusunda Dünya’yı uyarıyor. Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA) göre, bir futbol sahası büyüklüğündeki 2006 QV89 adı verilen bir meteor Eylül ayında Dünya’ya çarpabilir.

Dünyanın en önemli uzay ve havacılık kurumlarından biri olan ve 1975 yılından bu yana hizmet veren Avrupa Uzay Ajansı, söz konusu meteorun bu yıl içerisinde Dünya’ya çarpma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekti.

Yapılan modelleme ve simülasyon çalışmaları sonucunda, meteorun Dünya’ya çarpma ihtimalinin 7000’de 1 olduğu ancak yine de bunun dikkate alınması gereken bir durum olduğu açıklandı. Yaklaşık olarak bir futbol sahası büyüklüğündeki ve 50 metre çapındaki gök taşının 9 Eylül 2019’da Dünya’ya çarpabileceği duyuruldu.

İlk kez 29 Ağustos 2006’da Catalina Uzay Araştırmaları tarafından keşfedilen meteorun Dünya’ya çarpması halinde çok ciddi hasarlar oluşturabileceği belirtiliyor.

Chelyabinsk Olayı

Çok Sayıda Meteor Düşüyor

Aslında Dünya’ya çok sayıda meteor düşüyor ve genellikle çok ciddi hasarlar oluşturmuyor ancak nadiren de olsa bunlardan bazıları çok büyük hasarlara sebep olabiliyor.

Örneğin 1908 yılında Rusya’daki Podkamennaya Tunguska nehri yakınlarına düşen bir meteor bir ormanı yerle bir etmişti.

Yine yakın tarihte benzer bir olay 15 Şubat 2013’te yine Rusya’da yaşanmıştı. Chelyabinsk Olayı olarak anılan olayda düşen meteordan kaynaklanan darbe, patlamaya neden olmuş ve toplamda 7200 bina yıkılırken 1500 kişi de yaralanmıştı.