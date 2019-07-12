Dünya'ya Tıpatıp Benzeyen Bir Gezegeni Çok Yakında Bulabiliriz

“Bilim insanları, yakın gelecekte Dünya’ya tıpatıp benzeyen bir gezegen keşfedecek” bu çarpıcı sözler, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Anatoliy Petrukoviç’e ait.

Dünya'daki insan yaşamını doğrudan ilgilendiren pek çok varoluşsal tehdit bulunuyor. İklim değişikliği, salgın hastalıklar, nükleer savaş, asteroit çarpması ve hatta yapay zeka, bu tehditlerin başını çekiyor.

Araştırmacılar, nüfusun artmasına paralel olarak enerji tüketiminin de arttığına ve bunun ileride ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Uzun lafın kısası, gezegenimizdeki yaşam koşullarının başta insanlar olmak üzere diğer canlılar için uygunsuz hale gelebileceği gerçeğiyle bir an önce yüzleşmemiz gerekiyor.

İnsanlık belki 100 belki de bin sene sonra bu Dünya’yı terk edecek. Peki, yeni uygarlık nerede yükselecek? NASA başta olmak üzere pek çok uzay kuruluşu, bu sorunun cevabını arıyor.

Sputnik ’e konuşan Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Anatoliy Petrukoviç, yakın gelecekte bilim insanlarının Dünya’ya tıpatıp benzeyen bir gezegen keşfedeceğini açıkladı.

“Önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde gezegenimizin ‘ikiz kardeşini’ bulacağız. Atmosferini meydana getiren yapı taşları ve iklim ile ısı değerleri konusunda tahmini veriler elde edeceğiz” diyen Petrukoviç, yakın gelecekte Dünya’ya tıpatıp benzeyen bir gezegen bulma konusunda şimdiye dek atılmamış adımlara şahit olacağımızı söyledi.

Güneş sistemi dışındaki uzay alanını tarayarak, ötegezegenler üzerindeki çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Petrukoviç, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sonsuz boşluktaki bir alanı diğerlerinden ayırıp seçiyoruz. Bunu yaparken söz konusu alanda yaşam kaynağı olmaya uygun olan yıldızların sayısının çok olmasına özen gösteriyoruz. Daha sonrasındaysa bu alana gözlerimizi dikip uzun zamanlar boyunca gözlemliyoruz; ancak aradığımız gezegenin, araştırmalarımızı sürdürdüğümüz alanın tam tersi istikamette olması da olası. Dolayısıyla ne istediğimizi tam manasıyla belirlememiz de önceliklerimizi kökten değiştirebilir”