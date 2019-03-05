Dünya'ya Yönelen Asteroitleri Yok Etmek Düşündüğümüz Kadar Kolay Olmayabilir

Popüler sinema filmlerinde Dünya’ya çarpıp hayatı tamamen yok edecek asteroitlerin kolayca parçalanabileceğini birçok kez gördük. Buna rağmen John Hopkins Üniversitesinde yapılan yeni bir çalışma, gök cisimlerinin Dünya’dan gönderilen füzelerle parçalanamayacak kadar sert olabileceklerini ortaya çıkardı.

15 Mart tarihinde çıkacak Icarus isimli akademik derginin yeni sayısında yer alacak çalışmanın sadece astreoitlerin sertliklerine dair olmadığı, yapılan bilimsel araştırma ile asteroidlere etki ve asteroidleri saptırma stratejilerinin oluşturulması için yeni fikirlerin ortaya çıkabileceği aktarıldı. Sadece bununla da kalmayacak olan yeni makalenin, Güneş Sistemi’nin oluşumunda asteroid madenciliğine kadar birçok alanda çığır açabilecek görüşlerin ilk filizlerini barındırdığı dile getirildi.

Çalışmanın başyazarı Whiting Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Doktora Öğrencisi Charles El Mir, “Bugüne kadar nesnenin büyüdükçe daha kolay kırılacağına inanırdık; çünkü daha büyük nesnelerin kusurlara sahip olma olacağı daha yüksektir” açıklamasını yaptı. Daha önce gök taşları üzerindeki çalışmalar laboratuvar ortamında yapılıyordu ve yaklaşık bir yumruk büyüklüğündeki kayalar üzerinde çalışılıyordu. Fakat araştırılan asıl nesne neredeyse bir şehir büyüklüğündeki gök cismiydi ve bir yumruk üzerindeki etkiyi bir şehir büyüklüğündeki cisme uyarlamak her zaman mümkün olmuyordu.

(Çarpma sonrası ilk aşama)

Bilgisayarların daha sık kullanılması ile birçok farklı methot denenmesine karşın tam sonuçların alınması ise mümkün olmuyordu. Yeni makalede yer alan isimlerden K.T. Ramesh ve bir başka iş arkadaşının ortaya çıkardığı Tonge-Ramesh modeli ise ortaya bambaşka sonuçlar çıkmasına vesile oldu. Tonge-Ramesh modeli ile bir asteroit üzerindeki etkinin iki evreye sahip olduğu gün yüzüne çıkarıldı: Çarpmadan hemen sonra oluşan ve gözle görülür etki bırakan ilk aşama ile çarpma sonucu asteroitten uçan küçük parçaların yerçekimsel birikimi.

(Asteroite çarpma sonrası ikinci aşama)

Elde edilen iki fazla gök taşlarına gönderilebilecek yıkıcı materyallerin etkilerini hesaplayan bilim insanları, beklediklerinden daha farklı sonuçlar elde ettiler. Gök taşlarını parçalamak için düşünülenden daha fazla kuvvet gönderilmesi gerektiğini belirten araştırmacılar, elde ettikleri sonuçların ayrıntılarını ise makalelerinde yer verdiklerini söylediler.

Makalede teorik olarak elde edilen bilgileri test etmek için uzun bir süre önce harekete geçen NASA ise önümüzdeki yıl bir gök taşına göndereceği uzay aracı ile çarpma etkilerini hesaplamayı umuyordu.