Dünya’yı Bekleyen Büyük Tehlike: Hava 7 Derece Isınacak

Fosil yakıt kullanımı, artan sanayileşme gibi nedenlerle oluşan ve Dünya’nın daha çok ısınmasına neden olan sera gazları hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Bilim insanları, Dünya’nın 2100 yılına kadar 6.5-7 derece ısınması tehlikesine karşı uyarıda bulunuyor.

Fransız Pierre-Simon Laplace Enstitüsü'nün araştırmasına göre, sera gazları Dünya’mız için sanılandan çok daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Çünkü Dünya, bu gazlar nedeniyle tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde ısınıyor.

Sera gazları bu şekilde etkili olmaya devam ederse, bilim insanlarının tahminlerine göre 2100 yılına kadar Dünya, sanayileşme döneminin öncesine göre 6.5-7 derece kadar ısınacak. Bu artış, Birleşmiş Milletler'in tahminlerinin cok üzerinde olduğu için endişe yaratıyor.

Hesaplamalara göre, küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmayı amaçlayan Paris Anlaşması da başarısız olacak. Küresel ısınma sebebiyle Dünya genelinde yaşanacak 1 derecenin altındaki bir ısınmanın bile büyük kuraklıklara, sıcak hava dalgalarına ve sellere neden olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, 2 derecenin üzerinde bir ısınma söz konusu olması durumunda çok daha büyük iklim olayları ve felaketlerin yaşanabileceğine dikkat çekiyor.