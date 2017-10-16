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  4. Dünyaca Ünlü Dizide Türk Bayrağı Ayrıntısı Dikkat Çekti

Dünyaca Ünlü Dizide Türk Bayrağı Ayrıntısı Dikkat Çekti

türk bayrağı mr robot
İrem Sayın
İrem Sayın İnternet
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As bayrakları as as as!

Dünya’nın dört bir yanından milyonlarca kişi tarafından takip edilen Mr. Robot dizisinin yeni bölüm fragmanında Türk bayrağı ve Atatürk büstü görüldü!

türk bayraklı fragman

Mr. Robot Kimdir?

Öncelikle dizinin konusundan biraz bahsedelim. Başrollerde gördüğümüz pörtlek gözlü çocuk Elliot, gündüzleri siber güvenlik mühendisi geceleriyse azılı bir hackerdır. Diziyi özel kılıp çok sevdiren yanıysa, izleyicilere 2. bir Dövüş Kulübü izlenimi yaratmasıdır. 3. sezona gelinmesine rağmen hala çok sayıda soru işaretine sahip, kafa yakan dizi bu sefer gündeme Türk bayrağı ve Atatürk büstü ayrıntılarına sahip fragmanıyla geldi.

Henüz bu ayrıntıların ne anlama geldiğini, Türkiye’nin dizide nasıl bir rolü olduğunu, arkası dönük profilden Atatürk’e benzetilen silüetin kime ait olduğunu bilmiyoruz. İzleyenleri daha da heyecanlandıracak, izlemeyenlere ‘Bir başlasam mı acaba?’ sorusunu sorduracak fragman sizlerle:

Ne dersiniz? Bu Türki ayrıntılar bize bayrak mı astıracak yoksa hep bir elden linç operasyonuna başlayıp sokakta hacker falan mı keseceğiz? Ben merakla bekliyorum, ya siz?

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ETİKETLER: dizi hacker

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