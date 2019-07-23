Dünyaca Ünlü Elektrikli Scooter Paylaşım Hizmeti İstanbul'a Geliyor

İstanbul’un Uber ile imtihanının pek de iyi geçmediğini söylemek, sanırım yanlış olmaz; ancak buna rağmen uluslararası ulaşım şirketleri bu dev megakenti iyi bir penetrasyon alanı olarak görüyor.

Elektrikli scooter hizmetleri dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Fakat bu yeni nesil ulaşım araçlarını ülkemizde pek fazla göremiyoruz. Özellikle İstanbul gibi en önemli sorunu trafik olan megakentler, elektrikli scooter gibi mobilite çözümlerini hayatın bir parçası yaparak, bu problemin üstesinden bir nebze de olsa gelebilir. Tam bu noktada, 16 milyon İstanbulluyu ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı.

Habertürk 'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, global çapta bir elektrikli scooter paylaşım hizmeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden lisans talebinde bulundu.

Haberde, ismi henüz açıklanmayan şirketin Ulaştırma Bakanlığı’nın kapısını çalarak, ilgili birimlerle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor. Tabii, bu konuda asıl yetkili olan il belediyeleri. Bu nedenle şirketin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de masaya oturması gerekiyor.

Dünyada elektrikli scooter paylaşım hizmeti veren pek çok şirket bulunuyor. Bird, Lime ve Jump ise diğer firmalardan bir adım önde. Belki de İstanbul’da hizmet vermek isteyen şirket, bu üç firmadan biri olabilir. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni detayların gün yüzüne çıkacağını tahmin ediyoruz.

Elektrikli scooter veya bisiklet kiralama odaklı servisler, şehirdeki milyonlarca insana yeni bir ulaşım seçeneği sunmak için harika bir yol. Aynı zamanda uygun fiyatlı yeşil ulaşım imkanını da veren bu platformlar, geniş kitlelerce tercih edildiği takdirde trafik sorununa da çare olabilir.