Dünyaca Ünlü Fizikçi, Uzaylıların Gelecekte Nasıl Görüneceğini Anlattı

Dünyanın en zeki insanlarından biri olarak gösterilen ve teorik fizik alanında 'Henry Semat Profesörü' ünvanına sahip olan Prof. Dr. Michio Kaku, geleceğe yönelik ilginç düşünceleriyle biliniyor. Dünyaca ünlü fizikçi şimdi de uzaylıların gelecekte nasıl görüneceğini açıkladı.

Bilim kurgunun ilgi alanına giren konulara bilimin penceresinden bakan ve kendine has bir söylem alanı yaratan Kaku, zihin kontrolü, avatarlar, telekinezi ve hafızanın ya da rüyaların kaydedilmesi gibi fütürist konularda kapsamlı araştırmalar yapıyor.

Prof. Dr. Kaku, "İnsanlığın Geleceği" adlı yeni kitabında, kara delikler ve paralel evrenlerin varlığı teorisinin devamı olarak, gelecekte uzaylıların nasıl bir formda görüneceğini anlatıyor. "Uzaylılar aynı insanlarda olduğu gibi etrafını görebilmeli ve avlanmak ve nesneleri tutmak için parmaklara sahip olmalı" diyen Kaku, uzaylılara en çok benzeyen canlının da ahtopotlar olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sene Peru'nun Nazca bölgesinde bulunan üç parmaklı mumyanın uzaylı olabileceği iddia ediliyor.

“Ahtapot da stereo vizyona sahip ve uzuvları aracılığyla avlarını yakalıyor ve tutamaçlarını kullanabiliyorlar. Şu an Dünya’da 165 milyonu aşkın yıldır yaşayan ahtapotlar dil bilmiyor" ifadelerini kullanan Kaku, baskı altında kalmaları ve evrimleşme sürecine girmeleri halinde ahtapotların da kendi dillerini geliştirebileceğini belirtti.

Yaptığı araştırmalar sonucunda Dünya benzeri 20 milyar gezegenin olduğunu söyleyen ünlü fizikçi, söz konusu gezegenlerden bazılarının suyla, bazılarının ise buzla kaplı olduğunu belirtti. Öte gezegenlerde uzaylı yaşamı olduğunu ifade eden Kaku, insanoğlunun gelecekte farklı yaşam formlarıyla karşılaşacağını söyledi.

Satürn'ün en büyük altıncı uydusu olan Enceladus'un buzla kaplı kabuğunun altında "tuzlu su okyanusu" olduğu tahmin ediliyor.

Kaku'nun uzaylılar ile ilgili şaşırtıcı teorileri yalnızca bununla sınırlı değil. Uzaylıların insanlar gibi stereo vizyona sahip olacağını ve gözleri ile nesneleri görüp, uzaklıkları bileceğini belirten Amerikalı fizikçi, "Zeki yaşam formları olduğu için bu uzaylılar yırtıcı ve agresif olmayabilir ama bu onların atalarından gelen bir alışkanlıkları olabileceği gerçeğini değiştirmiyor. Bu sebeple dikkatli olmalıyız” dedi.

Uzaylıların nesillerden aktarılan bir dile de sahip olmasının yüksek ihtimal olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kaku, "Onların bir dile ihtiyacı var. Çünkü onlar kümülatif olarak nesillerden gelen bilgileri aktarma ihtiyacı hissedeceklerdir. Bu sebeple dil çok önemli” değerlendirmelerini yaptı.

Prof. Dr. Michio Kaku'nun uzaylılar hakkındaki düşünceleri hakkında ne düşünüyorsunuz?