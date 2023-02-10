Dünyaca Ünlü İsimlerden Türkiye'ye Destek Mesajları

6 Şubat sabaha karşı hem Türkiye hem de Suriye'yi sarsan büyük depreme karşı dünyaca ünlüler de destek verdi. Birçok ünlü kişisel sosyal medya hesapları üzerinden bağış ve yardım çağrısında bulundu.

7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin geride bıraktığı yaraları sarmaya ve 5. günde hala enkaz altında olan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu sırada dünyanın dört bir yanında tanınan ünlüler de Türkiye'ye destek oldu.

Bella Hadid, Dua Lipa, Antonio Banderas ve Daha Fazlası...

Talk show programıyla sevdiğimiz ve tanıdığımız ABD'li Jimmy Fallon, The Tonight Showson bölümünde hem Türkiye hem de Suriye'ye yönelik yardım kampanyalarını duyurdu. UNICEF üzerinden herkesin bağış yapması gerektiğine yönelik çağrıda bulundu.

Our heart goes out to everyone in Syria and Turkey right now. Help support the work @UNICEFUSA is doing to provide care and support for those impacted by the earthquakes: https://t.co/7HyGNlS9Bd pic.twitter.com/mrakuoMXjo — The Tonight Show (@FallonTonight) February 8, 2023

Türkiye'ye sevgisinin olduğunu bildiğimiz ve Türk modacının yakın arkadaşı olan Dua Lipa da destek veren ünlüler arasında. Instagram hesabından "Suriye ve Türkiye'ye destek olma yolları" şeklinde bir gönderi paylaştı.

Hadid kardeşler de depremin etkisini takipçileri ile paylaştı. Instagram hesabından Gigi Hadid: "Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen herkes için üzgünüm" yazarken Bella Hadid şu sözleri hikayesinde paylaştı: "Tüm bedenimde dondurucu bir his var. Üzgünüm ve sizler için dua ediyorum. Korkunç haberler beni kemiklerime kadar sarsıyor. Yardım etmenin yollarını arıyorum."

Brezilyalı yazar Paulo Coelho depremden etkilenen tüm şehirler için bağış toplanmasına yönelik birçok paylaşım yaptı. Kızılayın hesap bilgileirni paylaşarak bağış yapmak isteyenlere ulaştı.

ABD'li talk show sunucularından Ellen de Küresel Güçlendirme Görevi (Global Empowerment Mission) kurumunun bağış sayfasını paylaşarak şu sözleri ekledi: "Türkiye ve Suriye'nin yardımımıza ihtiyacı var. Binlerce kişi öldü ve daha fazlasıysa enkaz altında. Yardım çabalarına destek olabiliyorsanız, umarım olursunuz."

Turkey and Syria need our help. Thousands of people have been killed and more are still trapped in the wreckage. If you can support the relief effort, I hope you will. @GEMmissions https://t.co/eeNN7yHXDT — Ellen DeGeneres (@EllenDeGeneres) February 6, 2023

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