Dünyaca Ünlü İsimlerden Türkiye'ye Destek Mesajları

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'de yaşanan büyük depreme destek yağmaya devam ediyor. Milyonlarca takipçisi olan ünlüler de desteklerini paylaştı.

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

6 Şubat sabaha karşı hem Türkiye hem de Suriye'yi sarsan büyük depreme karşı dünyaca ünlüler de destek verdi. Birçok ünlü kişisel sosyal medya hesapları üzerinden bağış ve yardım çağrısında bulundu.

7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin geride bıraktığı yaraları sarmaya ve 5. günde hala enkaz altında olan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu sırada dünyanın dört bir yanında tanınan ünlüler de Türkiye'ye destek oldu.

Bella Hadid, Dua Lipa, Antonio Banderas ve Daha Fazlası...

Talk show programıyla sevdiğimiz ve tanıdığımız ABD'li Jimmy Fallon, The Tonight Showson bölümünde hem Türkiye hem de Suriye'ye yönelik yardım kampanyalarını duyurdu. UNICEF üzerinden herkesin bağış yapması gerektiğine yönelik çağrıda bulundu.

Türkiye'ye sevgisinin olduğunu bildiğimiz ve Türk modacının yakın arkadaşı olan Dua Lipa da destek veren ünlüler arasında. Instagram hesabından "Suriye ve Türkiye'ye destek olma yolları" şeklinde bir gönderi paylaştı.

Hadid kardeşler de depremin etkisini takipçileri ile paylaştı. Instagram hesabından Gigi Hadid: "Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen herkes için üzgünüm" yazarken Bella Hadid şu sözleri hikayesinde paylaştı: "Tüm bedenimde dondurucu bir his var. Üzgünüm ve sizler için dua ediyorum. Korkunç haberler beni kemiklerime kadar sarsıyor. Yardım etmenin yollarını arıyorum."

Brezilyalı yazar Paulo Coelho depremden etkilenen tüm şehirler için bağış toplanmasına yönelik birçok paylaşım yaptı. Kızılayın hesap bilgileirni paylaşarak bağış yapmak isteyenlere ulaştı.

ABD'li talk show sunucularından Ellen de Küresel Güçlendirme Görevi (Global Empowerment Mission) kurumunun bağış sayfasını paylaşarak şu sözleri ekledi: "Türkiye ve Suriye'nin yardımımıza ihtiyacı var. Binlerce kişi öldü ve daha fazlasıysa enkaz altında. Yardım çabalarına destek olabiliyorsanız, umarım olursunuz."

Destekte Bulunan Diğer Ünlüler

  • Enrique Iglesias: "Türkiye ve Suriye'nin şu anda gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Lütfen sevginizi, desteğinizi gösterin ve mümkünse bağış yapın. Save The Children'ın Acil Durum Fonu bu gibi felaketler için kuruldu."
  • Jennifer Garner: "Türkiye ve Suriye'deki ailelere yardım etmenin yollarını arıyorsanız, lütfen Save The Children'ın yardım faaliyetlerini dikkate alın."
  • Mark Ruffalo: "Bunlar Türkiye'de arama kurtarma çalışmaları yapan arkadaşlar. El uzatmak isterseniz…" (Ahbap Derneği hesap bilgilerini paylaştı.)
  • Elijah Wood: "Kalbim Türkiye ve Suriye halkıyla. Ne kadar yıkıcı bir durum."
  • Hugh Jackman: "Kalbim, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında." (UNİCEF yardım linkini paylaştı.)
  • Antonio Banderas: "Türkiye ve Suriye halkına dayanışma kucaklaması. Son birkaç saat içinde yaşadıkları trajediden dolayı onları yüreklendirelim.

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