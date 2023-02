Dünyaca Ünlü İsimlerden Türkiye'ye Destek Mesajları

6 Şubat sabaha karşı hem Türkiye hem de Suriye'yi sarsan büyük depreme karşı dünyaca ünlüler de destek verdi. Birçok ünlü kişisel sosyal medya hesapları üzerinden bağış ve yardım çağrısında bulundu.

7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin geride bıraktığı yaraları sarmaya ve 5. günde hala enkaz altında olan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu sırada dünyanın dört bir yanında tanınan ünlüler de Türkiye'ye destek oldu.

Talk show programıyla sevdiğimiz ve tanıdığımız ABD'li Jimmy Fallon, The Tonight Showson bölümünde hem Türkiye hem de Suriye'ye yönelik yardım kampanyalarını duyurdu. UNICEF üzerinden herkesin bağış yapması gerektiğine yönelik çağrıda bulundu.

Our heart goes out to everyone in Syria and Turkey right now. Help support the work @UNICEFUSA is doing to provide care and support for those impacted by the earthquakes: https://t.co/7HyGNlS9Bd pic.twitter.com/mrakuoMXjo